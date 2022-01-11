https://ria.ru/20220111/teleroid-1767257013.html

Разработчик рассказал, на что способен робот "Теледроид" в открытом космосе

Разработчик рассказал, на что способен робот "Теледроид" в открытом космосе - РИА Новости, 11.01.2022

Разработчик рассказал, на что способен робот "Теледроид" в открытом космосе

Российский антропоморфный робот "Теледроид" (новое поколение робота-аватара FEDOR) сможет исполнять некоторые задачи за космонавтов, в разы сокращая время... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T03:16

2022-01-11T03:16

2022-01-11T03:44

наука

москва

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

нпо "андроидная техника"

луна

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский антропоморфный робот "Теледроид" (новое поколение робота-аватара FEDOR) сможет исполнять некоторые задачи за космонавтов, в разы сокращая время работы человека в открытом космосе, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного проекта — НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.Дудоров напомнил, что по плану "Теледроид" должен быть запущен на МКС в 2024 году. Эксперименты, которые предполагается провести с ним на международной космической станции, позволят получить задел для создания роботов, которые будут работать на Луне и окололунной орбите."Теледроид" будет выглядеть как торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно. Это будет своеобразный "робот-Леонов" — по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. В роботе используют технологии, опробованные в роботе "Федоре", который побывал на орбите в 2019 году.

https://ria.ru/20211109/roboty-1758278606.html

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москва, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), нпо "андроидная техника", луна, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), россия, евгений дудоров