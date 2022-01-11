https://ria.ru/20220111/tela-1767299746.html
В Челябинске в квартире нашли тела пенсионерки и ее сына
В Челябинске в квартире нашли тела пенсионерки и ее сына - РИА Новости, 11.01.2022
В Челябинске в квартире нашли тела пенсионерки и ее сына
Следственные органы проводят проверку после обнаружения в квартире в Челябинске тел женщины и ее 44-летнего сына, сообщило управление СК РФ по региону. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:52
2022-01-11T11:52
2022-01-11T11:52
происшествия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обнаружения в квартире в Челябинске тел женщины и ее 44-летнего сына, сообщило управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 8 января в квартире дома Ленинского района областного центра обнаружены тела 72-летней женщины и ее 44-летнего сына – без признаков криминального характера смерти. Как сообщают СМИ, в квартире погибших были найдены пустые бутылки от антисептика.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что в квартире нашли пустые бутылки из-под шампанского и пива, а также 13 бутылок из-под антибактериального средства для рук."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20210701/yakutsk-1739431019.html
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происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Челябинске в квартире нашли тела пенсионерки и ее сына
СК проводит проверку в Челябинске после обнаружения в квартире тел пенсионерки и ее сына