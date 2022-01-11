https://ria.ru/20220111/teatr-1767346620.html

Назначен новый директор Театра сатиры

Назначен новый директор Театра сатиры - РИА Новости, 11.01.2022

Назначен новый директор Театра сатиры

Новым директором Московского академического театра сатиры назначен Петр Кравченко, ранее занимавший пост директора театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна",... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:08

2022-01-11T15:08

2022-01-11T15:08

культура

театр сатиры (москва)

московский драматический театр под руководством армена джигарханяна

новости культуры

театр

сергей газаров

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новым директором Московского академического театра сатиры назначен Петр Кравченко, ранее занимавший пост директора театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна", говорится в сообщении в Instagram-аккаунте Театра сатиры.Отмечается, что 11 января начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова представила Кравченко сотрудникам театра в качестве нового директора. Дрожникова пожелала Кравченко плодотворной работы на новом месте.Тридцатого декабря стало известно, что Мамед Агаев снят с должности директора Театра сатиры по собственному желанию, об этом сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров. До этого на сайте мэра столицы было опубликовано сообщение о том, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры.

https://ria.ru/20211230/agaev-1766179952.html

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театр сатиры (москва), московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, новости культуры, театр, сергей газаров