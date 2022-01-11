В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
Вице-премьер Спыну: тариф на газ в Молдавии может вырасти на 30 процентов в феврале
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Тариф на газ для потребителей в Молдавии может вырасти на 30%, если закупочная цена топлива сохранится на уровне 646 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Ранее Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он признал, что рост тарифов неизбежен и существует риск проблем с погашением платежей "Газпрому".
"Если цена в 646 долларов за тысячу кубометров сохранится, то тариф с февраля может вырасти до 14,6-14,7 леев за кубометр (с 0,55 до 0,8 центов). Это пока предварительные подсчеты", - заявил Спыну в эфире телеканала N4.
Вице-премьер добавил, что компания "Молдовагаз" предоставит официальную позицию по этому вопросу 20 января. Решение о повышении тарифов примет Национальное агентство по регулированию энергетики, которое может и не согласиться с позицией компании.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.