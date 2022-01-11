https://ria.ru/20220111/taliby-1767317464.html
В Кабуле десятки женщин вновь вышли на протесты против ограничений талибов
В Кабуле десятки женщин вновь вышли на протесты против ограничений талибов - РИА Новости, 11.01.2022
В Кабуле десятки женщин вновь вышли на протесты против ограничений талибов
Десятки жительниц афганской столицы Кабула в очередной раз проводят акцию протеста против ограничений, которые в отношении них ввело пришедшее к власти в стране РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:11
2022-01-11T13:11
2022-01-11T13:11
в мире
кабул (город)
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талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Десятки жительниц афганской столицы Кабула в очередной раз проводят акцию протеста против ограничений, которые в отношении них ввело пришедшее к власти в стране движение "Талибан"*, сообщила РИА Новости одна из участниц акции.По словам активисток, талибы, предписывая женщинам ношение хиджаба в общественных местах, на работе, показывают, что они против того, чтобы афганки получали образование, работали в государственном и частном секторах. По мнению женщин, власти используют хиджаб в качестве предлога, на самом деле они "не хотят, чтобы женщины жили в Афганистане".Ране министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного предписало женщинам не ездить без хиджаба в общественном транспорте. Как сообщили РИА Новости представители медиа, талибы запретили местным СМИ показывать женщин, которые не покрывают голову. Также согласно новым властям, посещать учебные заведения женщины могут только в хиджабе.Афганские активистки после прихода талибов к власти уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов страны с призывом соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти. В ходе одной из последних акций женщины пригрозили, что будут появляться в обществе в мужской одежде в случае сохранения ограничений.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
В Кабуле десятки женщин вновь вышли на протесты против ограничений талибов
Десятки женщин в Кабуле вновь вышли на демонстрации против ограничений "Талибана"
КАБУЛ, 11 янв - РИА Новости.
Десятки жительниц афганской столицы Кабула
в очередной раз проводят акцию протеста против ограничений, которые в отношении них ввело пришедшее к власти в стране движение "Талибан
"*, сообщила РИА Новости одна из участниц акции.
По словам активисток, талибы, предписывая женщинам ношение хиджаба в общественных местах, на работе, показывают, что они против того, чтобы афганки получали образование, работали в государственном и частном секторах. По мнению женщин, власти используют хиджаб в качестве предлога, на самом деле они "не хотят, чтобы женщины жили в Афганистане".
Ране министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного предписало женщинам не ездить без хиджаба в общественном транспорте. Как сообщили РИА Новости представители медиа, талибы запретили местным СМИ показывать женщин, которые не покрывают голову. Также согласно новым властям, посещать учебные заведения женщины могут только в хиджабе.
Афганские активистки после прихода талибов к власти уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов страны с призывом соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти. В ходе одной из последних акций женщины пригрозили, что будут появляться в обществе в мужской одежде в случае сохранения ограничений.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана
, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность