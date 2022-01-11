https://ria.ru/20220111/tailand-1767209989.html

Эксперты оценили расширение программы "песочниц" в Таиланде

Эксперты оценили расширение программы "песочниц" в Таиланде - РИА Новости, 11.01.2022

Эксперты оценили расширение программы "песочниц" в Таиланде

Таиланд расширяет возможности для въезда иностранцев через программу "песочниц", однако эксперты уверены, что поток организованных туристов по-прежнему будет... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:49

2022-01-11T14:49

2022-01-11T14:49

туризм

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

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туризм

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туристы

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Таиланд расширяет возможности для въезда иностранцев через программу "песочниц", однако эксперты уверены, что поток организованных туристов по-прежнему будет сконцентрирован на Пхукете, заявили РИА Новости представители отрасли.В королевстве растет число зараженных, но все случаи не связаны с зарубежными гостями, сообщил официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 доктор Тхависин Висануйотхин. Потому принято решение расширить список регионов, принимающих путешественников по системе "туристической песочницы". Теперь можно отдохнуть не только на Пхукете, но и в провинции Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао), Пханга и Краби.С расширением списка "песочниц" иностранные путешественники могут прибывать не только через Бангкок, но и через аэропорт острова Самуи, подчеркнул Висануйотхин.Все равно на ПхукетОднако Самуи и курорты провинции Краби, Пханга всегда были менее востребованы, чем отдых на Пхукете, отмечают в TUI. Их открытие по программе "песочница" — большой плюс для развития направления в целом, но основной поток туристов будет и далее концентрироваться на Пхукете.Туроператоры пока не фиксируют увеличения спроса на отдых в открывающихся "песочницах". "На данный момент идет подготовительная работа: уточняются новые правила въезда на курорты, формируются предложения от туроператора", — пояснили в TUI."Текущие условия въезда на остров Самуи являются достаточно строгими и требуют ручного бронирования каждой заявки, поэтому на сайте клиентам доступны только пакетные предложения по отдыху на Пхукете, — рассказали в TEZ Tour. — Все запросы на туры в другие провинции рассматриваются в индивидуальном порядке".Участники рынка говорят, что сейчас спрос на путевки в Таиланд в десятки раз меньше, чем в "доковидный" период. Этому способствует и дефицит авиаперевозки, и наблюдающийся на его фоне рост цен, и действующие ограничения по прилету. Тем не менее туроператоры позитивно оценивают темпы бронирования и отмечают перспективность направления.Цена вопросаА вот самостоятельные туристы расширение возможности отдыха в Таиланде заметили. "В последние дни мы наблюдаем увеличение интереса на перелеты в Таиланд. Так, 8 января число поисковых запросов возросло на 12 процентов по сравнению со среднедневным показателем начала января", — говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, еще через день авиабилеты искали почти на 24 процента чаще. Впрочем, большинство пользователей изучают возможности перелета на Пхукет.Недельный тур на этот остров в отель категории три или четыре звезды на середину января можно купить за 150 тысяч рублей на двоих. Перелет — с пересадкой в Катаре, сообщает Travelata.ru. Добавив еще 15 тысяч рублей, можно отправиться в Бангкок прямым рейсом крупнейшего российского перевозчика.На территории "песочниц" полностью вакцинированные туристы (россияне — только получившие две дозы "Спутник V") после отрицательного ПЦР-теста по прибытии должны оставаться семь дней и не выезжать в другие провинции. На пятый или шестой день гости обязаны сдать второй анализ, и, получив отрицательный результат на COVID-19, могут свободно передвигаться по стране.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

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https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766630407.html

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

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