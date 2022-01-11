Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220111/tailand-1767209989.html
Эксперты оценили расширение программы "песочниц" в Таиланде
Эксперты оценили расширение программы "песочниц" в Таиланде - РИА Новости, 11.01.2022
Эксперты оценили расширение программы "песочниц" в Таиланде
Таиланд расширяет возможности для въезда иностранцев через программу "песочниц", однако эксперты уверены, что поток организованных туристов по-прежнему будет... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:49
2022-01-11T14:49
туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/40/1559094098_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_c2204749532b0a2b0e2654bdd2594cd5.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Таиланд расширяет возможности для въезда иностранцев через программу "песочниц", однако эксперты уверены, что поток организованных туристов по-прежнему будет сконцентрирован на Пхукете, заявили РИА Новости представители отрасли.В королевстве растет число зараженных, но все случаи не связаны с зарубежными гостями, сообщил официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 доктор Тхависин Висануйотхин. Потому принято решение расширить список регионов, принимающих путешественников по системе "туристической песочницы". Теперь можно отдохнуть не только на Пхукете, но и в провинции Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао), Пханга и Краби.С расширением списка "песочниц" иностранные путешественники могут прибывать не только через Бангкок, но и через аэропорт острова Самуи, подчеркнул Висануйотхин.Все равно на ПхукетОднако Самуи и курорты провинции Краби, Пханга всегда были менее востребованы, чем отдых на Пхукете, отмечают в TUI. Их открытие по программе "песочница" — большой плюс для развития направления в целом, но основной поток туристов будет и далее концентрироваться на Пхукете.Туроператоры пока не фиксируют увеличения спроса на отдых в открывающихся "песочницах". "На данный момент идет подготовительная работа: уточняются новые правила въезда на курорты, формируются предложения от туроператора", — пояснили в TUI."Текущие условия въезда на остров Самуи являются достаточно строгими и требуют ручного бронирования каждой заявки, поэтому на сайте клиентам доступны только пакетные предложения по отдыху на Пхукете, — рассказали в TEZ Tour. — Все запросы на туры в другие провинции рассматриваются в индивидуальном порядке".Участники рынка говорят, что сейчас спрос на путевки в Таиланд в десятки раз меньше, чем в "доковидный" период. Этому способствует и дефицит авиаперевозки, и наблюдающийся на его фоне рост цен, и действующие ограничения по прилету. Тем не менее туроператоры позитивно оценивают темпы бронирования и отмечают перспективность направления.Цена вопросаА вот самостоятельные туристы расширение возможности отдыха в Таиланде заметили. "В последние дни мы наблюдаем увеличение интереса на перелеты в Таиланд. Так, 8 января число поисковых запросов возросло на 12 процентов по сравнению со среднедневным показателем начала января", — говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, еще через день авиабилеты искали почти на 24 процента чаще. Впрочем, большинство пользователей изучают возможности перелета на Пхукет.Недельный тур на этот остров в отель категории три или четыре звезды на середину января можно купить за 150 тысяч рублей на двоих. Перелет — с пересадкой в Катаре, сообщает Travelata.ru. Добавив еще 15 тысяч рублей, можно отправиться в Бангкок прямым рейсом крупнейшего российского перевозчика.На территории "песочниц" полностью вакцинированные туристы (россияне — только получившие две дозы "Спутник V") после отрицательного ПЦР-теста по прибытии должны оставаться семь дней и не выезжать в другие провинции. На пятый или шестой день гости обязаны сдать второй анализ, и, получив отрицательный результат на COVID-19, могут свободно передвигаться по стране.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html
https://ria.ru/20211230/tailand-1766162153.html
https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766630407.html
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/40/1559094098_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_79b4d3c295d89012b6da30de7e0f331c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, tez tour, tui group
14:49 11.01.2022
 
Эксперты оценили расширение программы "песочниц" в Таиланде

Эксперты: в списке "песочниц" – новые провинции, но пакетные туристы поедут на Пхукет

© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет Грейслэнд Резорт
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Таиланд расширяет возможности для въезда иностранцев через программу "песочниц", однако эксперты уверены, что поток организованных туристов по-прежнему будет сконцентрирован на Пхукете, заявили РИА Новости представители отрасли.
В королевстве растет число зараженных, но все случаи не связаны с зарубежными гостями, сообщил официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 доктор Тхависин Висануйотхин. Потому принято решение расширить список регионов, принимающих путешественников по системе "туристической песочницы". Теперь можно отдохнуть не только на Пхукете, но и в провинции Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао), Пханга и Краби.
Девушки делают селфи - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября 2021, 08:00Туризм
Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет
С расширением списка "песочниц" иностранные путешественники могут прибывать не только через Бангкок, но и через аэропорт острова Самуи, подчеркнул Висануйотхин.

Все равно на Пхукет

Однако Самуи и курорты провинции Краби, Пханга всегда были менее востребованы, чем отдых на Пхукете, отмечают в TUI. Их открытие по программе "песочница" — большой плюс для развития направления в целом, но основной поток туристов будет и далее концентрироваться на Пхукете.
Туроператоры пока не фиксируют увеличения спроса на отдых в открывающихся "песочницах". "На данный момент идет подготовительная работа: уточняются новые правила въезда на курорты, формируются предложения от туроператора", — пояснили в TUI.
"Текущие условия въезда на остров Самуи являются достаточно строгими и требуют ручного бронирования каждой заявки, поэтому на сайте клиентам доступны только пакетные предложения по отдыху на Пхукете, — рассказали в TEZ Tour. — Все запросы на туры в другие провинции рассматриваются в индивидуальном порядке".
Туристы в слоновой деревне в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 08:00Туризм
Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде
Участники рынка говорят, что сейчас спрос на путевки в Таиланд в десятки раз меньше, чем в "доковидный" период. Этому способствует и дефицит авиаперевозки, и наблюдающийся на его фоне рост цен, и действующие ограничения по прилету. Тем не менее туроператоры позитивно оценивают темпы бронирования и отмечают перспективность направления.

Цена вопроса

А вот самостоятельные туристы расширение возможности отдыха в Таиланде заметили. "В последние дни мы наблюдаем увеличение интереса на перелеты в Таиланд. Так, 8 января число поисковых запросов возросло на 12 процентов по сравнению со среднедневным показателем начала января", — говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
По ее словам, еще через день авиабилеты искали почти на 24 процента чаще. Впрочем, большинство пользователей изучают возможности перелета на Пхукет.
Туристка на пляже, Таиланд - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 16:27Туризм
В Таиланде рассказали, как наказывают туристов за нарушение карантинных мер
Недельный тур на этот остров в отель категории три или четыре звезды на середину января можно купить за 150 тысяч рублей на двоих. Перелет — с пересадкой в Катаре, сообщает Travelata.ru. Добавив еще 15 тысяч рублей, можно отправиться в Бангкок прямым рейсом крупнейшего российского перевозчика.
На территории "песочниц" полностью вакцинированные туристы (россияне — только получившие две дозы "Спутник V") после отрицательного ПЦР-теста по прибытии должны оставаться семь дней и не выезжать в другие провинции. На пятый или шестой день гости обязаны сдать второй анализ, и, получив отрицательный результат на COVID-19, могут свободно передвигаться по стране.
Венеция - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 15:12Туризм
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году
 
ТуризмТаиландБангкокПхукет (остров)Новости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19туристыкуда поехатьотдых на морекуда можно лететьTez TourTUI Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31Косачев оценил готовность США начать войну ради расширения НАТО
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Косачев оценил готовность США начать войну ради расширения НАТОАналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"