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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/svyaz-1767412376.html
Связь для россиян в Казахстане будет бесплатной с 12 по 19 января 2022 года
Связь для россиян в Казахстане будет бесплатной с 12 по 19 января 2022 года - РИА Новости, 11.01.2022
Связь для россиян в Казахстане будет бесплатной с 12 по 19 января 2022 года
Связь для россиян в Казахстане со среды до 19 января 2022 года станет бесплатной, об этом в понедельник сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T21:32
2022-01-11T21:32
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
александр хинштейн
одкб
госдума рф
жанаозен
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Связь для россиян в Казахстане со среды до 19 января 2022 года станет бесплатной, об этом в понедельник сообщило Минцифры РФ.Министерство совместно с операторами "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) обеспечат бесплатную связь для россиян на период чрезвычайного положения в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года. Абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.Минцифры отметило, что во избежание чрезмерной нагрузки на сеть вводится лимит на бесплатную связь - предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все, кто находился в роуминге на территории Казахстана, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора, средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится около 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью. В понедельник глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в ГД разработают законопроект, освобождающий российских граждан, оказавшихся в странах с введенным режимом ЧП, от оплаты роуминга при соединениях с Россией.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, алма-ата, александр хинштейн, одкб, госдума рф, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия
21:32 11.01.2022
 
Связь для россиян в Казахстане будет бесплатной с 12 по 19 января 2022 года

Связь для россиян в Казахстане будет бесплатной с 12 по 19 января 2022 года из-за ЧП

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкУлица рядом с монументом Независимости на площади Республики в Алма-Ате
Улица рядом с монументом Независимости на площади Республики в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Улица рядом с монументом Независимости на площади Республики в Алма-Ате
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Связь для россиян в Казахстане со среды до 19 января 2022 года станет бесплатной, об этом в понедельник сообщило Минцифры РФ.
Министерство совместно с операторами "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) обеспечат бесплатную связь для россиян на период чрезвычайного положения в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года. Абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Минцифры отметило, что во избежание чрезмерной нагрузки на сеть вводится лимит на бесплатную связь - предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все, кто находился в роуминге на территории Казахстана, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора, средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.
Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится около 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью. В понедельник глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в ГД разработают законопроект, освобождающий российских граждан, оказавшихся в странах с введенным режимом ЧП, от оплаты роуминга при соединениях с Россией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
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Жители Казахстана назвали выступление Токаева "глотком свежего воздуха"
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Эвакуация россиян из Казахстана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

Автобус с пассажирами, эвакуированными из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаАлександр ХинштейнОДКБГосдума РФЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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