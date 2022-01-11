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Связь для россиян в Казахстане будет бесплатной с 12 по 19 января 2022 года

Связь для россиян в Казахстане будет бесплатной с 12 по 19 января 2022 года - РИА Новости, 11.01.2022

Связь для россиян в Казахстане будет бесплатной с 12 по 19 января 2022 года

Связь для россиян в Казахстане со среды до 19 января 2022 года станет бесплатной, об этом в понедельник сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T21:32

2022-01-11T21:32

2022-01-11T21:32

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Связь для россиян в Казахстане со среды до 19 января 2022 года станет бесплатной, об этом в понедельник сообщило Минцифры РФ.Министерство совместно с операторами "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) обеспечат бесплатную связь для россиян на период чрезвычайного положения в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года. Абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.Минцифры отметило, что во избежание чрезмерной нагрузки на сеть вводится лимит на бесплатную связь - предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все, кто находился в роуминге на территории Казахстана, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора, средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится около 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью. В понедельник глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в ГД разработают законопроект, освобождающий российских граждан, оказавшихся в странах с введенным режимом ЧП, от оплаты роуминга при соединениях с Россией.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/besporyadki-1767375906.html

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