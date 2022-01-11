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В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным - РИА Новости, 11.01.2022
В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
Прогресс на переговорах в Вене пока "скромен", большее требуется для спасения ядерной сделки с Ираном, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:24
2022-01-11T23:24
2022-01-11T23:48
в мире
вена
сша
иран
дональд трамп
нед прайс
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
китай
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Прогресс на переговорах в Вене пока "скромен", большее требуется для спасения ядерной сделки с Ираном, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы говорили о скромном прогрессе, который мы наблюдаем в последние дни. Конечно, прогресс должен быть больше, чем скромным, если мы хотим быть в состоянии спасти СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий)", - сказал он на брифинге.В Вене идет восьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном, покинутой США при президенте Дональде Трампе.
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в мире, вена, сша, иран, дональд трамп, нед прайс, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), китай, франция, великобритания, россия
23:24 11.01.2022 (обновлено: 23:48 11.01.2022)
В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
В Госдепе назвали прогресс на переговорах по восстановлению СВПД с Ираном скромным