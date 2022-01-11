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В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным

В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным - РИА Новости, 11.01.2022

В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным

Прогресс на переговорах в Вене пока "скромен", большее требуется для спасения ядерной сделки с Ираном, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T23:24

2022-01-11T23:24

2022-01-11T23:48

в мире

вена

сша

иран

дональд трамп

нед прайс

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

китай

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Прогресс на переговорах в Вене пока "скромен", большее требуется для спасения ядерной сделки с Ираном, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы говорили о скромном прогрессе, который мы наблюдаем в последние дни. Конечно, прогресс должен быть больше, чем скромным, если мы хотим быть в состоянии спасти СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий)", - сказал он на брифинге.В Вене идет восьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном, покинутой США при президенте Дональде Трампе.

https://ria.ru/20220110/svpd-1767232921.html

вена

сша

иран

китай

франция

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в мире, вена, сша, иран, дональд трамп, нед прайс, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), китай, франция, великобритания, россия