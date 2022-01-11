https://ria.ru/20220111/sud-1767344608.html

Верховный суд проверит приговор осужденному за госизмену Петушкову

Верховный суд проверит приговор осужденному за госизмену Петушкову - РИА Новости, 11.01.2022

Верховный суд проверит приговор осужденному за госизмену Петушкову

Верховный суд РФ 13 января рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:58

2022-01-11T14:58

2022-01-11T14:58

происшествия

верховный суд рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ 13 января рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение кассационной жалобы стороны защиты на приговор назначено на 13 января", - сказали в суде.Мосгорсуд в марте прошлого года приговорил Петушкова к 12 годам колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения. Это минимальная санкция статьи, максимальная составляет 20 лет колонии. В июле апелляционная инстанция признала приговор законным.Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Задержали россиянина летом 2019 года. Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

https://ria.ru/20211227/sud-1765650448.html

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происшествия, верховный суд рф, россия