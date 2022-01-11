https://ria.ru/20220111/sud-1767344608.html
Верховный суд проверит приговор осужденному за госизмену Петушкову
Верховный суд проверит приговор осужденному за госизмену Петушкову - РИА Новости, 11.01.2022
Верховный суд проверит приговор осужденному за госизмену Петушкову
Верховный суд РФ 13 января рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:58
2022-01-11T14:58
2022-01-11T14:58
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ 13 января рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение кассационной жалобы стороны защиты на приговор назначено на 13 января", - сказали в суде.Мосгорсуд в марте прошлого года приговорил Петушкова к 12 годам колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения. Это минимальная санкция статьи, максимальная составляет 20 лет колонии. В июле апелляционная инстанция признала приговор законным.Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Задержали россиянина летом 2019 года. Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".
https://ria.ru/20211227/sud-1765650448.html
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происшествия, верховный суд рф, россия
Верховный суд проверит приговор осужденному за госизмену Петушкову
Верховный суд 13 января рассмотрит жалобу на приговор осужденному за госизмену Петушкову
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ
13 января рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение кассационной жалобы стороны защиты на приговор назначено на 13 января", - сказали в суде.
Мосгорсуд в марте прошлого года приговорил Петушкова к 12 годам колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения. Это минимальная санкция статьи, максимальная составляет 20 лет колонии. В июле апелляционная инстанция признала приговор законным.
Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Задержали россиянина летом 2019 года. Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".