https://ria.ru/20220111/sud-1767337391.html

Прокуратура обжаловала приговор осужденному к двум годам мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала приговор осужденному к двум годам мэру Томска Кляйну - РИА Новости, 11.01.2022

Прокуратура обжаловала приговор осужденному к двум годам мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала приговор осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну, посчитав его чрезмерно мягким, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:25

2022-01-11T14:25

2022-01-11T14:29

томск

иван кляйн

происшествия

томская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну, посчитав его чрезмерно мягким, сообщил РИА Новости во вторник представитель прокуратуры Томской области.Суд 30 декабря 2021 года приговорил отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор пока не вступил в силу. Кляйн был взят под стражу в зале суда."Внесено апелляционное представление. Мы не согласны с чрезмерной мягкостью наказания и с отдельными выводами суда", - сказал собеседник агентства.Как сообщалось, апелляционные жалобы на приговор также подали адвокаты Кляйна, которые требуют его полного оправдания.Ранее в прениях сторон государственный обвинитель попросил суд признать Кляйна виновным и назначить ему пять лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах власти. Адвокаты отстраненного градоначальника попросили суд вынести оправдательный приговор своему подзащитному. Сам Кляйн также попросил суд оправдать его по всем трем эпизодам.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.

https://ria.ru/20211228/krasnodar-1765822228.html

https://ria.ru/20211230/tomsk-1766121931.html

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томск, иван кляйн, происшествия, томская область, следственный комитет россии (ск рф)