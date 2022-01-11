https://ria.ru/20220111/sud-1767328251.html
В Югре заключили под домашний арест продавца суррогатного алкоголя
В Югре заключили под домашний арест продавца суррогатного алкоголя - РИА Новости, 11.01.2022
В Югре заключили под домашний арест продавца суррогатного алкоголя
Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа заключил под домашний арест продавца магазина, реализовавшего суррогатный алкоголь, от употребления РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:55
2022-01-11T13:55
2022-01-11T14:08
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа заключил под домашний арест продавца магазина, реализовавшего суррогатный алкоголь, от употребления которого скончались восемь человек, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы были госпитализированы еще восемь человек. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках уголовного дела были задержаны продавец сельского магазина и сын владельца торговой точки, который закупил алкоголь."Суд Кондинского района по ходатайству следователей следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре избрал в отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафактную алкогольную продукцию жителям поселка Кондинское, меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Также, как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, одним из фигурантов дела является житель Тюмени, который продал партию опасного алкоголя представителю сельского магазина. Он уже арестован в рамках другого уголовного дела о смерти 9 человек от отравления спиртом в Тюмени. Помимо этого, полицейскими установлено, что лицензия на продажу алкоголя у торговой точки отсутствует.
https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767102600.html
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РИА Новости
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:55 11.01.2022 (обновлено: 14:08 11.01.2022)
В Югре заключили под домашний арест продавца суррогатного алкоголя
Суд в Югре заключил под домашний арест продавца алкоголя, которым отравились люди