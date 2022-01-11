https://ria.ru/20220111/sud-1767319309.html

Пригожин сообщил, что почти не надеялся на срок для Шендеровича*

Пригожин сообщил, что почти не надеялся на срок для Шендеровича* - РИА Новости, 11.01.2022

Пригожин сообщил, что почти не надеялся на срок для Шендеровича*

Бизнесмен Евгений Пригожин высказался о планах журналиста Виктора Шендеровича* (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) покинуть Россию из-за заявления... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:20

2022-01-11T13:20

2022-01-11T13:20

виктор шендерович

евгений пригожин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин высказался о планах журналиста Виктора Шендеровича* (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) покинуть Россию из-за заявления бизнесмена о клевете, отметив, что надежд на то, что Шендеровича посадят, у него практически не было.Слова бизнесмена приводятся на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что Шендерович* сообщил о решении уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против него."Наша судебная система настолько неповоротлива, особенно, когда дело касается любых персонажей с минимальным "политическим запахом". Поэтому позиция моя следующая: ещё ничего не произошло, и заявление-то толком никто не рассматривал, и надежд на то, что Шендеровича* посадят, практически не было", - отметил Пригожин.Однако, по его мнению, Шендерович* испугался, решив, что "на него охотятся". Пригожин также добавил, что "остается только подивиться трусости прозападной прослойки общества".Кроме того, бизнесмен выразил мнение, что писателем Шендерович* не является, назвав его "лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, имеющим образование "режиссёр самодеятельных театральных коллективов".*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

https://ria.ru/20220111/shenderovich-1767256181.html

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виктор шендерович, евгений пригожин