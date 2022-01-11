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Пригожин сообщил, что почти не надеялся на срок для Шендеровича*
Пригожин сообщил, что почти не надеялся на срок для Шендеровича* - РИА Новости, 11.01.2022
Пригожин сообщил, что почти не надеялся на срок для Шендеровича*
Бизнесмен Евгений Пригожин высказался о планах журналиста Виктора Шендеровича* (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) покинуть Россию из-за заявления... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:20
2022-01-11T13:20
виктор шендерович
евгений пригожин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин высказался о планах журналиста Виктора Шендеровича* (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) покинуть Россию из-за заявления бизнесмена о клевете, отметив, что надежд на то, что Шендеровича посадят, у него практически не было.Слова бизнесмена приводятся на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что Шендерович* сообщил о решении уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против него."Наша судебная система настолько неповоротлива, особенно, когда дело касается любых персонажей с минимальным "политическим запахом". Поэтому позиция моя следующая: ещё ничего не произошло, и заявление-то толком никто не рассматривал, и надежд на то, что Шендеровича* посадят, практически не было", - отметил Пригожин.Однако, по его мнению, Шендерович* испугался, решив, что "на него охотятся". Пригожин также добавил, что "остается только подивиться трусости прозападной прослойки общества".Кроме того, бизнесмен выразил мнение, что писателем Шендерович* не является, назвав его "лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, имеющим образование "режиссёр самодеятельных театральных коллективов".*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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виктор шендерович, евгений пригожин
13:20 11.01.2022
 
Пригожин сообщил, что почти не надеялся на срок для Шендеровича*

Бизнесмен Пригожин: надежд на то, что Шендеровича* посадят, практически не было

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиктор Шендерович*
Виктор Шендерович* - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Виктор Шендерович*
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин высказался о планах журналиста Виктора Шендеровича* (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) покинуть Россию из-за заявления бизнесмена о клевете, отметив, что надежд на то, что Шендеровича посадят, у него практически не было.
Слова бизнесмена приводятся на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что Шендерович* сообщил о решении уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против него.
"Наша судебная система настолько неповоротлива, особенно, когда дело касается любых персонажей с минимальным "политическим запахом". Поэтому позиция моя следующая: ещё ничего не произошло, и заявление-то толком никто не рассматривал, и надежд на то, что Шендеровича* посадят, практически не было", - отметил Пригожин.
Виктор Шендерович* - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
02:43
Шендерович* заявил о намерении уехать из России
Однако, по его мнению, Шендерович* испугался, решив, что "на него охотятся". Пригожин также добавил, что "остается только подивиться трусости прозападной прослойки общества".
Кроме того, бизнесмен выразил мнение, что писателем Шендерович* не является, назвав его "лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, имеющим образование "режиссёр самодеятельных театральных коллективов".
*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
 
Виктор ШендеровичЕвгений Пригожин
 
 
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