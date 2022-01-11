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В Якутии дело о хищениях из бюджета дошло до суда
В Якутии дело о хищениях из бюджета дошло до суда - РИА Новости, 11.01.2022
В Якутии дело о хищениях из бюджета дошло до суда
Участников ОПГ, обвиняемых в хищениях бюджетных средств из Фонда развития предпринимательства Якутии на сумму более 177 миллионов рублей, ждет суд, сообщила... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:45
2022-01-11T12:45
2022-01-11T21:36
происшествия
якутск
якутский городской суд
россия
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Участников ОПГ, обвиняемых в хищениях бюджетных средств из Фонда развития предпринимательства Якутии на сумму более 177 миллионов рублей, ждет суд, сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.О задержании 57-летней экс-руководителя фонда и ее 34-летнего сына СУСК РФ по Якутии сообщало в феврале 2021 года, им вменили создание и участие в преступном сообществе, хищение имущества фонда на 153 миллиона рублей.По словам Рожиной, завершено расследование дела в отношении двух жителей Якутска, обвиняемых в участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве, отмывании денег, незаконном образовании юридического лица. По версии следствия, фигуранты, вступив в преступное сообщество, созданное гендиректором Фонда развития предпринимательства республики и её заместителем, похитили с расчетного счета фонда более 177 миллионов рублей, которые впоследствии были легализованы."С обвиняемыми прокуратурой республики заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в их отношении выделены в связи с этим в отдельное производство… Дела будут направлены прокуратурой в Якутский городской суд для рассмотрения по существу", - рассказала она.Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении остальных обвиняемых также завершено.
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происшествия, якутск, якутский городской суд, россия
12:45 11.01.2022 (обновлено: 21:36 11.01.2022)
В Якутии дело о хищениях из бюджета дошло до суда
Дело о хищении из бюджета более 177 миллионов рублей дошло до суда в Якутии