https://ria.ru/20220111/sud-1767310383.html

Суд продлил арест депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка

Суд продлил арест депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка - РИА Новости, 11.01.2022

Суд продлил арест депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка

Фрунзенский районный суд Владивостока на месяц продлил арест депутата Приморья Артема Самсонова, обвиняемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:30

2022-01-11T12:30

2022-01-11T12:30

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

россия

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на месяц продлил арест депутата Приморья Артема Самсонова, обвиняемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости представитель суда.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", ему предъявлено обвинение. По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Районный суд арестовал депутата, краевой суд в декабре после рассмотрения жалобы защиты на меру пресечения оставил ее в силе."Продлили "стражу" на один месяц", - сказал собеседник агентства.Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.

https://ria.ru/20211202/sud-1761762608.html

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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия, артем самсонов (депутат)