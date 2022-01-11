https://ria.ru/20220111/steklotara-1767292816.html
В Подмосковье объем стеклотары в отходах вырос в праздники на 50%
В Подмосковье объем стеклотары в отходах вырос в праздники на 50% - РИА Новости, 11.01.2022
В Подмосковье объем стеклотары в отходах вырос в праздники на 50%
Рост объема стеклянной тары на 45-50% по сравнению со среднегодовым показателем зафиксировали в новогодние каникулы на сортировочных комплексах Подмосковья,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:29
2022-01-11T11:29
2022-01-11T11:34
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экономика
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эколайн
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рост объема стеклянной тары на 45-50% по сравнению со среднегодовым показателем зафиксировали в новогодние каникулы на сортировочных комплексах Подмосковья, куда также поступают отходы из столицы, сообщили РИА Новости в группе компаний "Эколайн"."В новогодние каникулы жители Москвы и Московской области увеличили объем потребления продукции в стеклянной таре на 45-50%. Традиционно рост потребления стекла в новогодние праздники составляет 40-45%. Самый большой рост стеклянной тары фиксировался 2,3 и 4 января. Среди стеклянного сырья преобладает бутылка стеклянная", - говорится в сообщении.Как отмечает "Эколайн", объем отходов в новогодние каникулы вырос на 40%. Соотношение вторсырья в первую декаду января наступившего года выглядит так: стекло – 55%, пластик – около 25%, бумага – 9%, металл – 6%, тетрапак – 4%, утилизированные шины – 1% . Статистика 2021 года: стекло – 44%, пластик – около 24%, бумага – 20%, металл – 6%, тетрапак – 4%, утилизированные шины – 2%.Регоператор напоминает, что стекло — полностью перерабатываемый материал. Каждая банка или бутылка может снова стать емкостью для напитков, продуктов или же превратиться в строительные материалы: плитку, утеплитель.
https://ria.ru/20211013/otkhody-1754408091.html
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экономика, московская область (подмосковье), москва, эколайн
11:29 11.01.2022 (обновлено: 11:34 11.01.2022)
В Подмосковье объем стеклотары в отходах вырос в праздники на 50%
В Подмосковье зафиксировали рост объема стеклотары в отходах на 50% в новогодние праздники