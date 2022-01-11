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В ОБСЕ призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо
В ОБСЕ призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо - РИА Новости, 11.01.2022
В ОБСЕ призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:23
2022-01-11T16:23
в мире
сша
оон
барак обама
бюро по демократическим институтам и правам человека
дональд трамп
гуантанамо (город)
обсе
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ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо.БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих."Однако мы все еще находимся не там, где нужно. Еще многое предстоит сделать, чтобы тюрьма закрылась раз и навсегда", - заявил глава бюро Маттео Мекаччи.В настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений, отмечается в заявлении.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.
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в мире, сша, оон, барак обама, бюро по демократическим институтам и правам человека, дональд трамп, гуантанамо (город), обсе, маттео мекаччи
16:23 11.01.2022
 
В ОБСЕ призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо

В ОБСЕ снова призвали США как можно скорее закрыть тюрьму в Гуантанамо

© AP Photo / Alex BrandonТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Тюрьма в Гуантанамо
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо.
БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих.
"Однако мы все еще находимся не там, где нужно. Еще многое предстоит сделать, чтобы тюрьма закрылась раз и навсегда", - заявил глава бюро Маттео Мекаччи.
В настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений, отмечается в заявлении.
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Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.
 
В миреСШАООНБарак ОбамаБюро по демократическим институтам и правам человекаДональд ТрампГуантанамо (город)ОБСЕМаттео Мекаччи
 
 
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