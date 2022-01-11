https://ria.ru/20220111/soveschanie-1767373948.html

Мишустин анонсировал еще одно совещание по коронавирусу

Мишустин анонсировал еще одно совещание по коронавирусу - РИА Новости, 11.01.2022

Мишустин анонсировал еще одно совещание по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID сообщил, что в ближайшее время проведет еще одно совещание,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:19

2022-01-11T17:19

2022-01-11T17:19

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID сообщил, что в ближайшее время проведет еще одно совещание, посвященное коронавирусу."Мы в ближайшее время подробно поговорим с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом, для этого специально соберемся. Нужно учесть все, о чем сегодня говорила (глава Роспотребнадзора - ред.) Анна Юрьевна Попова, о тех угрозах, которые несет новый штамм, уже пришедший в нашу страну", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220111/testirovanie-1767371522.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии