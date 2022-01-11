https://ria.ru/20220111/sovbez-1767304141.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 11.01.2022
Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:07
2022-01-11T12:07
2022-01-11T12:07
политика
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по теме - или он сам предпочтет сказать, или мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220101/sovbez-1766381673.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф, россия
Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент Путин в середине дня проведет совещание с постоянными членами Совбеза