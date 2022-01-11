Источник раскрыл имя предполагаемого организатора убийства Солоника
Источник назвал Карслиадиса предполагаемым организатором убийства Солоника
Автомобиль полиции Греции
АФИНЫ, 11 янв - РИА Новости. Арестованного по подозрению в организации убийства российского киллера Александра Солоника, который был задушен в Греции почти 25 лет назад, зовут Иоаким Карслиадис, он выходец из Грузии, но имеет греческое гражданство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Греции.
"Это Иоаким Карслиадис, он родом из Грузии", - сказал источник. По его словам, арестованный будет доставлен в суд.
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Входивший в Ореховскую банду киллер Солоник, известный по прозвищу Александр Македонский, во второй половине 1990-х годов скрывался в Греции. Солоник, на счету которого десятки убийств, в январе 1997 года был задушен членами Ореховской банды, во главе которой стоял Сергей Буторин. За убийство Солоника и фотомодели Светланы Котовой, уехавшей в Грецию вместе с киллером, Буторин был приговорен в 2012 году к пожизненному лишению свободы. Непосредственный убийца Солоника Александр Пустовалов был приговорен к 23 годам тюрьмы.
Во вторник появились сообщения об аресте подозреваемого в организации убийства. Полиция Греции сообщила, что в понедельник вечером в аэропорту "Македония" города Салоники арестован за организацию двух убийств и нарушение закона об обороте оружия "48-летний гражданин Греции". Арест был произведен после уведомления, полученного из Кипрского отделения Интерпола. Полиция Греции обычно не публикует фамилии задержанных.
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