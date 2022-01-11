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В Дагестане две женщины погибли от отравления угарным газом
В Дагестане две женщины погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 11.01.2022
В Дагестане две женщины погибли от отравления угарным газом
Следователи завели дело после смерти двух женщин от отравления угарным газом в частном доме в Хасавюрте, сообщает пресс-служба СУСК по Дагестану. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:58
2022-01-11T11:58
2022-01-11T11:58
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МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости. Следователи завели дело после смерти двух женщин от отравления угарным газом в частном доме в Хасавюрте, сообщает пресс-служба СУСК по Дагестану.По версии следствия, неизвестный самостоятельно установил настенный газовый водонагреватель в ванной комнате одного из частных домов в Хасавюрте, не подключив к ней дымоход для отвода угарного газа.Девятого января при эксплуатации газовой колонки произошло скопление угарного газа, в результате чего от отравления скончались 90-летняя и 64-летняя женщины."По факту смерти двух женщин от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до четырех лет.По информации СУСК, в настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и установление виновного лица, расследование уголовного дела продолжается.
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происшествия, хасавюрт, россия
В Дагестане две женщины погибли от отравления угарным газом
СК завел уголовное дело после смерти двух женщин от отравления угарным газом в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости.
Следователи завели дело после смерти двух женщин от отравления угарным газом в частном доме в Хасавюрте
, сообщает пресс-служба СУСК
по Дагестану.
По версии следствия, неизвестный самостоятельно установил настенный газовый водонагреватель в ванной комнате одного из частных домов в Хасавюрте, не подключив к ней дымоход для отвода угарного газа.
Девятого января при эксплуатации газовой колонки произошло скопление угарного газа, в результате чего от отравления скончались 90-летняя и 64-летняя женщины.
"По факту смерти двух женщин от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до четырех лет.
По информации СУСК, в настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и установление виновного лица, расследование уголовного дела продолжается.