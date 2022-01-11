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Посол США назвал ситуацию на границе с Украиной "чрезвычайной"
Посол США назвал ситуацию на границе с Украиной "чрезвычайной" - РИА Новости, 11.01.2022
Посол США назвал ситуацию на границе с Украиной "чрезвычайной"
Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что якобы "массированное стягивание" российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T22:06
2022-01-11T22:06
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
сергей рябков
нато
джон салливан
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что якобы "массированное стягивание" российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации."У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря (Уэнди Шерман - ред.) сказала об этом накануне (в Женеве - ред.)", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ иноагентом).Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе "не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бёрнс приезжал сюда (в Москву - ред.) в начале ноября (2021 года)"."Мы считаем это реальной угрозой", - сказал он.Между тем накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге после переговоров в Женеве в очередной раз заявил, что никаких планов "нападения" России на Украину нет, Москва не должна предоставлять никаких доказательств, подтверждающих это, а вправе уже сама потребовать их от американской стороны, постоянно вбрасывающей дезинформацию о российской "угрозе".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20220111/ukraina-1767406193.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, сергей рябков, нато, джон салливан, ситуация в днр и лнр, россия
22:06 11.01.2022
 
Посол США назвал ситуацию на границе с Украиной "чрезвычайной"

Посол США в России Салливан назвал ситуацию на границе с Украиной чрезвычайной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что якобы "массированное стягивание" российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
"У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря (Уэнди Шерман - ред.) сказала об этом накануне (в Женеве - ред.)", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в РФ иноагентом).
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Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе "не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бёрнс приезжал сюда (в Москву - ред.) в начале ноября (2021 года)".
"Мы считаем это реальной угрозой", - сказал он.
Между тем накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге после переговоров в Женеве в очередной раз заявил, что никаких планов "нападения" России на Украину нет, Москва не должна предоставлять никаких доказательств, подтверждающих это, а вправе уже сама потребовать их от американской стороны, постоянно вбрасывающей дезинформацию о российской "угрозе".
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
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