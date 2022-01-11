Эксперты: Россия и США могут создать общеевропейскую систему безопасности
Эксперты Грэм и Менон: Россия и США могут создать общеевропейскую систему безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и США могут согласовать общеевропейскую систему безопасности с участием Москвы, считают бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм и американский политолог Раджан Менон.
"Первоочередная задача – ослабить нынешний кризис. Эти переговоры дают администрации (президента США Джо) Байдена возможность сделать что-то большее и более прочное – создание общеевропейской системы безопасности, включающей Россию и снижающей риски кризисов и конфронтаций на континенте", - говорится в статье экспертов, опубликованной на сайте издания Politico.
Как отмечают эксперты, ядерная война будет катастрофой для обеих стран, как и для всего мира, поэтому администрации Байдена необходимо добиться создания новой системы безопасности без вооруженного противостояния.
"Это требует рационального баланса между учетом некоторых основных интересов России в сфере безопасности, чтобы предотвращать периодически возникающие кризисы, подобные нынешнему, и защитой жизненно важных интересов и принципов Запада", - написали Грэм и Менон, подчеркнув, что эта задача потребует значительного времени, но не является невыполнимой.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.