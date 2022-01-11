https://ria.ru/20220111/sistema-1767336073.html

Эксперты: Россия и США могут создать общеевропейскую систему безопасности

Эксперты: Россия и США могут создать общеевропейскую систему безопасности - РИА Новости, 11.01.2022

Эксперты: Россия и США могут создать общеевропейскую систему безопасности

Россия и США могут согласовать общеевропейскую систему безопасности с участием Москвы, считают бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:23

2022-01-11T14:23

2022-01-11T14:23

в мире

сша

нато

джордж буш (младший)

совет россия-нато

томас грэм

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и США могут согласовать общеевропейскую систему безопасности с участием Москвы, считают бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм и американский политолог Раджан Менон."Первоочередная задача – ослабить нынешний кризис. Эти переговоры дают администрации (президента США Джо) Байдена возможность сделать что-то большее и более прочное – создание общеевропейской системы безопасности, включающей Россию и снижающей риски кризисов и конфронтаций на континенте", - говорится в статье экспертов, опубликованной на сайте издания Politico.Как отмечают эксперты, ядерная война будет катастрофой для обеих стран, как и для всего мира, поэтому администрации Байдена необходимо добиться создания новой системы безопасности без вооруженного противостояния."Это требует рационального баланса между учетом некоторых основных интересов России в сфере безопасности, чтобы предотвращать периодически возникающие кризисы, подобные нынешнему, и защитой жизненно важных интересов и принципов Запада", - написали Грэм и Менон, подчеркнув, что эта задача потребует значительного времени, но не является невыполнимой.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767230768.html

https://ria.ru/20220110/sherman-1767228355.html

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

сша

россия

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в мире, сша, нато, джордж буш (младший), совет россия-нато, томас грэм, россия