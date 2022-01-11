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В Приангарье завели дело после смерти школьницы в больнице

В Приангарье завели дело после смерти школьницы в больнице - РИА Новости, 11.01.2022

В Приангарье завели дело после смерти школьницы в больнице

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Приангарье, где в больнице города Братска умерла 14-летняя девочка, сообщает СУСК по Иркутской... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T06:28

2022-01-11T06:28

2022-01-11T06:28

происшествия

иркутск

иркутская область

братск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Приангарье, где в больнице города Братска умерла 14-летняя девочка, сообщает СУСК по Иркутской области.По сообщениям СМИ, к восьмикласснице, у которой случился инсульт, скорая помощь ехала почти 50 минут. Во время ожидания у ребенка были судороги, рвота, потеря сознания. При этом, как сообщают СМИ, диспетчер "скорой" не среагировала на жалобы, а врач, приехавший на вызов, по его словам, не знал, что пациенту нужна экстренная помощь. Девочку доставили в больницу в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего 19 декабря скончалась. В этот же день СК была начата доследственная проверка.Следователи изъяли необходимую документацию, допрашивают медперсонал и свидетелей.По данным министерства здравоохранения региона, которое проводит служебную проверку, на вызов была направлена первая освободившаяся бригада скорой помощи.

https://ria.ru/20220106/kostroma-1766743532.html

иркутск

иркутская область

братск

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происшествия, иркутск, иркутская область, братск, следственный комитет россии (ск рф)