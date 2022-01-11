В Приангарье завели дело после смерти школьницы в больнице
В Братске завели уголовное дело после смерти школьницы в больнице
Работа УМВД России. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Приангарье, где в больнице города Братска умерла 14-летняя девочка, сообщает СУСК по Иркутской области.
По сообщениям СМИ, к восьмикласснице, у которой случился инсульт, скорая помощь ехала почти 50 минут. Во время ожидания у ребенка были судороги, рвота, потеря сознания. При этом, как сообщают СМИ, диспетчер "скорой" не среагировала на жалобы, а врач, приехавший на вызов, по его словам, не знал, что пациенту нужна экстренная помощь. Девочку доставили в больницу в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего 19 декабря скончалась. В этот же день СК была начата доследственная проверка.
"Десятого января следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Следователи изъяли необходимую документацию, допрашивают медперсонал и свидетелей.
По данным министерства здравоохранения региона, которое проводит служебную проверку, на вызов была направлена первая освободившаяся бригада скорой помощи.