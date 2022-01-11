https://ria.ru/20220111/shenderovich-1767304784.html

В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* уехать из России

В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* уехать из России - РИА Новости, 11.01.2022

В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* уехать из России

В Кремле не считают, что планы журналиста Виктора Шендеровича* покинуть Россию связаны с тем, что его объявили иноагентом, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:09

2022-01-11T12:09

2022-01-11T13:57

россия

общество

дмитрий песков

виктор шендерович

принятие закона о сми-иноагентах

иноагенты

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле не считают, что планы журналиста Виктора Шендеровича* покинуть Россию связаны с тем, что его объявили иноагентом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он напомнил, что статус иностранного агента ни в чем не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность."Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", — сказал Песков.Сам Шендерович* написал в Facebook, что намерен покинуть страну из-за того, что юристы бизнесмена Евгения Пригожина в конце декабря подали в полицию заявление о возбуждении против него уголовного дела о клевете. По его словам, он решил "переждать снаружи".Речь идет о высказываниях Шендеровича* о Пригожине в эфире радиостанции "Эхо Москвы". В конце декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал их недостоверными и порочащими, постановил удалить и опровергнуть, а с журналиста взыскал 100 тысяч рублей. Уголовная статья о клевете предусматривает до пяти лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20211230/prigozhin-1766182031.html

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россия, общество, дмитрий песков, виктор шендерович, принятие закона о сми-иноагентах, иноагенты