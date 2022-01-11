https://ria.ru/20220111/shenderovich-1767304784.html
В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* уехать из России
В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* уехать из России - РИА Новости, 11.01.2022
В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* уехать из России
В Кремле не считают, что планы журналиста Виктора Шендеровича* покинуть Россию связаны с тем, что его объявили иноагентом, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:09
2022-01-11T12:09
2022-01-11T13:57
россия
общество
дмитрий песков
виктор шендерович
принятие закона о сми-иноагентах
иноагенты
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле не считают, что планы журналиста Виктора Шендеровича* покинуть Россию связаны с тем, что его объявили иноагентом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он напомнил, что статус иностранного агента ни в чем не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность."Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", — сказал Песков.Сам Шендерович* написал в Facebook, что намерен покинуть страну из-за того, что юристы бизнесмена Евгения Пригожина в конце декабря подали в полицию заявление о возбуждении против него уголовного дела о клевете. По его словам, он решил "переждать снаружи".Речь идет о высказываниях Шендеровича* о Пригожине в эфире радиостанции "Эхо Москвы". В конце декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал их недостоверными и порочащими, постановил удалить и опровергнуть, а с журналиста взыскал 100 тысяч рублей. Уголовная статья о клевете предусматривает до пяти лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, общество, дмитрий песков, виктор шендерович, принятие закона о сми-иноагентах, иноагенты
12:09 11.01.2022 (обновлено: 13:57 11.01.2022)
В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* уехать из России
Песков не увидел связи между планами Шендеровича уехать из России и его статусом иноагента
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
В Кремле не считают, что планы журналиста Виктора Шендеровича
* покинуть Россию
связаны с тем, что его объявили иноагентом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Он напомнил, что статус иностранного агента ни в чем не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность.
"Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", — сказал Песков.
Сам Шендерович* написал в Facebook
, что намерен покинуть страну из-за того, что юристы бизнесмена Евгения Пригожина
в конце декабря подали в полицию заявление о возбуждении против него уголовного дела о клевете. По его словам, он решил "переждать снаружи".
Речь идет о высказываниях Шендеровича* о Пригожине в эфире радиостанции "Эхо Москвы". В конце декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал их недостоверными и порочащими, постановил удалить и опровергнуть, а с журналиста взыскал 100 тысяч рублей. Уголовная статья о клевете предусматривает до пяти лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.