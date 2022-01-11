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Шендерович* заявил о намерении уехать из России
Шендерович* заявил о намерении уехать из России - РИА Новости, 11.01.2022
Шендерович* заявил о намерении уехать из России
Журналист Виктор Шендерович* сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T02:43
2022-01-11T08:58
общество
виктор шендерович
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Журналист Виктор Шендерович* сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против Шендеровича.В компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире "Эха Москвы" высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, "признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их". Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тысяч рублей.По словам журналиста, он "принял решение переждать снаружи". Как отметил Шендерович*, "вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы".В декабре 2021 года Минюст России внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.*Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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общество, виктор шендерович, евгений пригожин, россия
02:43 11.01.2022 (обновлено: 08:58 11.01.2022)
 
Шендерович* заявил о намерении уехать из России

Журналист Шендерович покинет Россию из-за угрозы уголовного дела о клевете на Пригожина

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПисатель Виктор Шендерович
Писатель Виктор Шендерович - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Писатель Виктор Шендерович. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Журналист Виктор Шендерович* сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против Шендеровича.
В компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире "Эха Москвы" высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, "признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их". Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тысяч рублей.

"Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению... Пригожина, я, пожалуй, воздержусь", — написал Шендерович* в Facebook.

По словам журналиста, он "принял решение переждать снаружи". Как отметил Шендерович*, "вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы".
В декабре 2021 года Минюст России внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.
*Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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ОбществоВиктор ШендеровичЕвгений ПригожинРоссия
 
 
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