https://ria.ru/20220111/shenderovich-1767256181.html

Шендерович* заявил о намерении уехать из России

Шендерович* заявил о намерении уехать из России - РИА Новости, 11.01.2022

Шендерович* заявил о намерении уехать из России

Журналист Виктор Шендерович* сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:43

2022-01-11T02:43

2022-01-11T08:58

общество

виктор шендерович

евгений пригожин

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Журналист Виктор Шендерович* сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье "клевета" против Шендеровича.В компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире "Эха Москвы" высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, "признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их". Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тысяч рублей.По словам журналиста, он "принял решение переждать снаружи". Как отметил Шендерович*, "вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы".В декабре 2021 года Минюст России внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.*Физические лица, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20211226/inoagenty-1765566630.html

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общество, виктор шендерович, евгений пригожин, россия