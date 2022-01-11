https://ria.ru/20220111/shamany-1767222342.html
"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы - РИА Новости, 11.01.2022
"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и "менять человеку душу". Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?
2022-01-11T14:00
2022-01-11T14:00
2022-01-11T14:00
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"А вы думали я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и «менять человеку душу». Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?
audio/mpeg
"А вы думали я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и «менять человеку душу». Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?
audio/mpeg
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, республика бурятия, подкаст, магия, аудио
"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и "менять человеку душу". Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?