https://ria.ru/20220111/shamany-1767222342.html

"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы

"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы - РИА Новости, 11.01.2022

"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы

Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и "менять человеку душу". Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?

2022-01-11T14:00

2022-01-11T14:00

2022-01-11T14:00

истории.doc

история

республика бурятия

подкаст

магия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767221344_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e4a2f71876f8c0cb4fa3f07914c6555c.jpg

"А вы думали я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и «менять человеку душу». Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке? audio/mpeg

"А вы думали я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и «менять человеку душу». Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке? audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Юлия МирейГолоса эпизода: Юлия Мирей, Игорь КривицкийЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

история, республика бурятия, подкаст, магия, аудио