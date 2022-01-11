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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220111/shamany-1767222342.html
"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы - РИА Новости, 11.01.2022
"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и "менять человеку душу". Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?
2022-01-11T14:00
2022-01-11T14:00
истории.doc
история
республика бурятия
подкаст
магия
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"А вы думали я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и «менять человеку душу». Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?
audio/mpeg
"А вы думали я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и «менять человеку душу». Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?
audio/mpeg
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история, республика бурятия, подкаст, магия, аудио
14:00 11.01.2022
 

"А вы думали, я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы

Истории.doc
"А вы думали я с бубном вокруг костра бегаю?" Как живут молодые шаманы
14:00
Читать ria.ru в
Денису 33 года, шаманом он стал больше 10 лет назад. Во время камланий умеет брать в руки раскаленное железо и "менять человеку душу". Еще он баллотируется в Государственную Думу и работает журналистом. Шаманка Мария воспитывает четверых детей, пишет стихи и… проводит обряды с жертвоприношениями. Как и зачем становятся шаманами в XXI веке?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Юлия Мирей
Голоса эпизода: Юлия Мирей, Игорь Кривицкий
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Истории.docисторияРеспублика БурятияПодкастМагия
 
 
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