https://ria.ru/20220111/shakhta-1767375782.html

Росприроднадзор не может получить данные о последствиях ЧП на "Листвяжной"

Росприроднадзор не может получить данные о последствиях ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 11.01.2022

Росприроднадзор не может получить данные о последствиях ЧП на "Листвяжной"

Росприроднадзор не может получить данные о последствиях аварии на шахте "Листвяжная", что делает невозможным расчет ущерба от аварии в связи со взрывом метана в РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:28

2022-01-11T17:28

2022-01-11T17:28

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Росприроднадзор не может получить данные о последствиях аварии на шахте "Листвяжная", что делает невозможным расчет ущерба от аварии в связи со взрывом метана в шахте в ноябре 2021 года, говорится в служебной записке ведомства в адрес Минприроды, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно предписанию правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧП, Росприроднадзор должен предоставить расчет вреда, причиненного недрам в результате аварии на шахте "Листвяжная"."От ООО "Листвяжная" по состоянию на 10.01.2022 года ответ на запрос не поступал. Таким образом, в отсутствие сведений о количестве утраченных в результате аварии и подлежащих списанию запасов полезных ископаемых произвести расчет размера вреда, причиненного недрам, не представляется возможным", - говорится в документе.Как уточняется в документе, региональное управление ведомства проводит административное расследование, чтобы выяснить размер вреда, причиненного воздуху, почве и водным объектам в результате аварии.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211230/sizo-1766107525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе