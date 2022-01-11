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Росприроднадзор не может получить данные о последствиях ЧП на "Листвяжной"
Росприроднадзор не может получить данные о последствиях ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 11.01.2022
Росприроднадзор не может получить данные о последствиях ЧП на "Листвяжной"
Росприроднадзор не может получить данные о последствиях аварии на шахте "Листвяжная", что делает невозможным расчет ущерба от аварии в связи со взрывом метана в РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:28
2022-01-11T17:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Росприроднадзор не может получить данные о последствиях аварии на шахте "Листвяжная", что делает невозможным расчет ущерба от аварии в связи со взрывом метана в шахте в ноябре 2021 года, говорится в служебной записке ведомства в адрес Минприроды, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно предписанию правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧП, Росприроднадзор должен предоставить расчет вреда, причиненного недрам в результате аварии на шахте "Листвяжная"."От ООО "Листвяжная" по состоянию на 10.01.2022 года ответ на запрос не поступал. Таким образом, в отсутствие сведений о количестве утраченных в результате аварии и подлежащих списанию запасов полезных ископаемых произвести расчет размера вреда, причиненного недрам, не представляется возможным", - говорится в документе.Как уточняется в документе, региональное управление ведомства проводит административное расследование, чтобы выяснить размер вреда, причиненного воздуху, почве и водным объектам в результате аварии.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
17:28 11.01.2022
 
Росприроднадзор не может получить данные о последствиях ЧП на "Листвяжной"

Шахта "Листвяжная" не отвечает на запрос Росприроднадзора о последствиях аварии

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Росприроднадзор не может получить данные о последствиях аварии на шахте "Листвяжная", что делает невозможным расчет ущерба от аварии в связи со взрывом метана в шахте в ноябре 2021 года, говорится в служебной записке ведомства в адрес Минприроды, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно предписанию правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧП, Росприроднадзор должен предоставить расчет вреда, причиненного недрам в результате аварии на шахте "Листвяжная".
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"От ООО "Листвяжная" по состоянию на 10.01.2022 года ответ на запрос не поступал. Таким образом, в отсутствие сведений о количестве утраченных в результате аварии и подлежащих списанию запасов полезных ископаемых произвести расчет размера вреда, причиненного недрам, не представляется возможным", - говорится в документе.
Как уточняется в документе, региональное управление ведомства проводит административное расследование, чтобы выяснить размер вреда, причиненного воздуху, почве и водным объектам в результате аварии.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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