https://ria.ru/20220111/servis-1767355411.html

На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов

На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов - РИА Новости, 11.01.2022

На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов

Проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД стала вновь доступна. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:53

2022-01-11T15:53

2022-01-11T17:10

общество

штрафы

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД стала вновь доступна.Перебои с сервисом возникли накануне — в МВД объяснили, что неполадки связаны с обновлением программного обеспечения. В министерстве указали, что их удастся устранить к 11 января, однако в первой половине дня сайт все еще не работал.Сейчас на портале можно как проверить наличие штрафов на автомобиль, так и оплатить их онлайн.В середине декабря в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел сбой. Как отметили в ведомстве, его причиной стала коммунальная авария — серверы залило водой. Спустя два дня проблемы удалось устранить.Помимо этого, в ноябре с сервисом по проверке автомобильных штрафов также возникали проблемы — сайт сообщал об ошибке при попытке проверить автомобиль.

https://ria.ru/20211231/shtraf-1766296959.html

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общество, штрафы