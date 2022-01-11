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На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов
На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов - РИА Новости, 11.01.2022
На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов
Проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД стала вновь доступна. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:53
2022-01-11T17:10
общество
штрафы
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД стала вновь доступна.Перебои с сервисом возникли накануне — в МВД объяснили, что неполадки связаны с обновлением программного обеспечения. В министерстве указали, что их удастся устранить к 11 января, однако в первой половине дня сайт все еще не работал.Сейчас на портале можно как проверить наличие штрафов на автомобиль, так и оплатить их онлайн.В середине декабря в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел сбой. Как отметили в ведомстве, его причиной стала коммунальная авария — серверы залило водой. Спустя два дня проблемы удалось устранить.Помимо этого, в ноябре с сервисом по проверке автомобильных штрафов также возникали проблемы — сайт сообщал об ошибке при попытке проверить автомобиль.
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общество, штрафы
15:53 11.01.2022 (обновлено: 17:10 11.01.2022)
 
На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов

Сервис по проверке штрафов на сайте ГИБДД заработал во вторник после обеда

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД стала вновь доступна.
Перебои с сервисом возникли накануне — в МВД объяснили, что неполадки связаны с обновлением программного обеспечения. В министерстве указали, что их удастся устранить к 11 января, однако в первой половине дня сайт все еще не работал.
Сейчас на портале можно как проверить наличие штрафов на автомобиль, так и оплатить их онлайн.
В середине декабря в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел сбой. Как отметили в ведомстве, его причиной стала коммунальная авария — серверы залило водой. Спустя два дня проблемы удалось устранить.
Помимо этого, в ноябре с сервисом по проверке автомобильных штрафов также возникали проблемы — сайт сообщал об ошибке при попытке проверить автомобиль.
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