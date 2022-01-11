https://ria.ru/20220111/series-1767378274.html

"Анатомию страсти" продлили на 19-й сезон

"Анатомию страсти" продлили на 19-й сезон - РИА Новости, 11.01.2022

"Анатомию страсти" продлили на 19-й сезон

Телеканал ABC продлил медицинскую драму "Анатомия страсти" на девятнадцатый сезон, сообщает Deadline. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:46

2022-01-11T18:46

2022-01-11T18:46

культура

новости культуры

кино и сериалы

медицина

эмми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647256_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_1223190e57060a2253753f754e9eabfb.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Телеканал ABC продлил медицинскую драму "Анатомия страсти" на девятнадцатый сезон, сообщает Deadline. По информации издания, одну из главных ролей вновь исполнит Эллен Помпео. Актриса уже подписала контракт на год, чтобы сыграть доктора Мередит Грей. Одним из шоураннеров проекта назначили Кристу Вернофф. Она была главным сценаристом и исполнительным продюсером первых семи сезонов, а затем вернулась в 14-м. Станет ли предстоящей сезон последним — на ABC не говорят. Но ранее Эллен Помпео открыто заявляла о том, что хочет закончить с "Анатомией страсти". И все же на продолжение согласилась. В 17-м и 18-м сезонах действие происходит в период пандемии коронавируса. В них сюжет фокусируется на работниках здравоохранения, по которым COVID-19 "ударил" сильнее всего. О чем будут новые серии, пока не раскрыли, как и дату выхода.Премьера "Анатомии страсти" состоялась в 2005 году. За это время шоу было номинировано на множество наград, в том числе на 38 "Эмми", но в результате удостоилось лишь четырех.

https://ria.ru/20211221/borisov-1764691135.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, медицина, эмми