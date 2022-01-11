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Томми Ли высказался о сериале, где есть его секс-видео с Памелой Андерсон

Томми Ли высказался о сериале, где есть его секс-видео с Памелой Андерсон - РИА Новости, 11.01.2022

Томми Ли высказался о сериале, где есть его секс-видео с Памелой Андерсон

Томми Ли, музыкант и барабанщик группы Motley Crue рассказал, что думает о предстоящем сериале Hulu "Пэм и Томми", посвященном скандалу вокруг секс-видео с... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:23

2022-01-11T01:23

2022-01-11T01:23

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Томми Ли, музыкант и барабанщик группы Motley Crue рассказал, что думает о предстоящем сериале Hulu "Пэм и Томми", посвященном скандалу вокруг секс-видео с участием музыканта и его бывшей жены Памелы Андерсон, сообщает The Sun со ссылкой на приятеля рокера — художника Герина Свинга.По словам Свинга, экс-супруг Памелы Андерсон гордится тем, что об этой истории сняли сериал. Он также вспомнил, как кассета с секс-видео попала в руки сторонних лиц. По словам художника, Томми и Памела "баловались" с камерой во время медового месяца в 1995 году, а секс-видео никому никогда не показывали. Рокер сразу спрятал его в сейфе в особняке недалеко от Малибу.Кассета так бы и хранилась там, если бы музыкант не поругался со строителями, делавшими ремонт в его особняке, из-за оплаты. "Рабочие вошли в дом без разрешения. Томми был в ярости. Он взял дробовик и велел им уйти", — сказал Свинг.После этого один из строителей решил отомстить. Ночью, когда музыкант и актриса спали, он проник в дом и вытащил сейф. Вскрыв его паяльной лампой, злоумышленник обнаружил нечто гораздо более ценное, чем деньги и драгоценности, на которые он рассчитывал, — интимное видео знаменитостей. Он решил заработать на нем.Пропажу Томми и Памела заметили не сразу. Лишь спустя время, когда ее уже многие посмотрели в Сети или на телевидении.Видео удалить из Сети так и не удалось, а актриса и музыкант, денег от показа "ленты" никогда не получали. В сериале Hulu роль Томми Ли исполнил Себастиан Стэн ("Первый мститель"), а Памелы Андерсон — Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"). В образе мстительного рабочего появится Сет Роген ("Интервью", "SuperПерцы"). Премьера шоу, снятого Крейгом Гиллеспи, состоится на стриминговом сервисе 2 февраля.

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новости культуры, кино и сериалы, сет роген, памела андерсон, малибу