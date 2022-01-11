Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220111/series-1767185024.html
Томми Ли высказался о сериале, где есть его секс-видео с Памелой Андерсон
Томми Ли высказался о сериале, где есть его секс-видео с Памелой Андерсон - РИА Новости, 11.01.2022
Томми Ли высказался о сериале, где есть его секс-видео с Памелой Андерсон
Томми Ли, музыкант и барабанщик группы Motley Crue рассказал, что думает о предстоящем сериале Hulu "Пэм и Томми", посвященном скандалу вокруг секс-видео с... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:23
2022-01-11T01:23
культура
новости культуры
кино и сериалы
сет роген
памела андерсон
малибу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767187400_0:91:1841:1127_1920x0_80_0_0_b4c0536f38c8e70b6915c46a5ce4f9d0.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Томми Ли, музыкант и барабанщик группы Motley Crue рассказал, что думает о предстоящем сериале Hulu "Пэм и Томми", посвященном скандалу вокруг секс-видео с участием музыканта и его бывшей жены Памелы Андерсон, сообщает The Sun со ссылкой на приятеля рокера — художника Герина Свинга.По словам Свинга, экс-супруг Памелы Андерсон гордится тем, что об этой истории сняли сериал. Он также вспомнил, как кассета с секс-видео попала в руки сторонних лиц. По словам художника, Томми и Памела "баловались" с камерой во время медового месяца в 1995 году, а секс-видео никому никогда не показывали. Рокер сразу спрятал его в сейфе в особняке недалеко от Малибу.Кассета так бы и хранилась там, если бы музыкант не поругался со строителями, делавшими ремонт в его особняке, из-за оплаты. "Рабочие вошли в дом без разрешения. Томми был в ярости. Он взял дробовик и велел им уйти", — сказал Свинг.После этого один из строителей решил отомстить. Ночью, когда музыкант и актриса спали, он проник в дом и вытащил сейф. Вскрыв его паяльной лампой, злоумышленник обнаружил нечто гораздо более ценное, чем деньги и драгоценности, на которые он рассчитывал, — интимное видео знаменитостей. Он решил заработать на нем.Пропажу Томми и Памела заметили не сразу. Лишь спустя время, когда ее уже многие посмотрели в Сети или на телевидении.Видео удалить из Сети так и не удалось, а актриса и музыкант, денег от показа "ленты" никогда не получали. В сериале Hulu роль Томми Ли исполнил Себастиан Стэн ("Первый мститель"), а Памелы Андерсон — Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"). В образе мстительного рабочего появится Сет Роген ("Интервью", "SuperПерцы"). Премьера шоу, снятого Крейгом Гиллеспи, состоится на стриминговом сервисе 2 февраля.
https://ria.ru/20211118/trailer-1759617234.html
малибу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767187400_0:49:1841:1431_1920x0_80_0_0_17a250a166dfbef8af4cfbd705ec990e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, сет роген, памела андерсон, малибу
01:23 11.01.2022
 
Томми Ли высказался о сериале, где есть его секс-видео с Памелой Андерсон

Музыкант Томми Ли высказался о сериале, где показано его секс-видео с Памелой Андерсон

© AFP 2021 / Getty Images North America / Frazer Harrison Томми Ли Памела Андерсон
Томми Ли Памела Андерсон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / Getty Images North America / Frazer Harrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Томми Ли, музыкант и барабанщик группы Motley Crue рассказал, что думает о предстоящем сериале Hulu "Пэм и Томми", посвященном скандалу вокруг секс-видео с участием музыканта и его бывшей жены Памелы Андерсон, сообщает The Sun со ссылкой на приятеля рокера — художника Герина Свинга.
По словам Свинга, экс-супруг Памелы Андерсон гордится тем, что об этой истории сняли сериал.

"Томми сказал мне на днях: "Пусть все знают, что мы сделали это первыми. Раньше Кардашьян, раньше всех. Пусть знают, что это мы первыми взорвали интернет", — рассказал друг музыканта.

Он также вспомнил, как кассета с секс-видео попала в руки сторонних лиц. По словам художника, Томми и Памела "баловались" с камерой во время медового месяца в 1995 году, а секс-видео никому никогда не показывали. Рокер сразу спрятал его в сейфе в особняке недалеко от Малибу.
Кассета так бы и хранилась там, если бы музыкант не поругался со строителями, делавшими ремонт в его особняке, из-за оплаты. "Рабочие вошли в дом без разрешения. Томми был в ярости. Он взял дробовик и велел им уйти", — сказал Свинг.
После этого один из строителей решил отомстить. Ночью, когда музыкант и актриса спали, он проник в дом и вытащил сейф. Вскрыв его паяльной лампой, злоумышленник обнаружил нечто гораздо более ценное, чем деньги и драгоценности, на которые он рассчитывал, — интимное видео знаменитостей. Он решил заработать на нем.
Пропажу Томми и Памела заметили не сразу. Лишь спустя время, когда ее уже многие посмотрели в Сети или на телевидении.

"Они поняли, что кассету похитили, когда она появилась в продаже в интернете — хотя никто из нас не знал о том, что это такое", — поделился подробностями художник.

Видео удалить из Сети так и не удалось, а актриса и музыкант, денег от показа "ленты" никогда не получали.

"Они переживают о существовании этой записи, — подчеркнул Герин Свинг. — Но не думаю, что жалеют о том, что сняли ее, поскольку каждый имеет право делать то, что хочет в своем доме. Они были влюблены, планировали детей и в итоге стали родителями".

В сериале Hulu роль Томми Ли исполнил Себастиан Стэн ("Первый мститель"), а Памелы Андерсон — Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"). В образе мстительного рабочего появится Сет Роген ("Интервью", "SuperПерцы").
Премьера шоу, снятого Крейгом Гиллеспи, состоится на стриминговом сервисе 2 февраля.
Кадр из тизера комедийного мини-сериала Пэм и Томми
18 ноября 2021, 14:54Культура
Вышел первый трейлер сериала о Памеле Андерсон и Томми Ли
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСет РогенПамела АндерсонМалибу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событий
09:17Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих
09:12Над подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил Токаев
09:10Токаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программу
09:09Токаев поручил разработать программу увеличения доходов населения
09:07Токаев рассказал о причинах беспорядков в Казахстане
09:02Токаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков
09:01В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
09:00На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности
08:57Токаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей власти
08:49Токаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизма
08:44Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
08:41Токаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасности
08:37Токаев заявил о завершении острой фазы КТО в Казахстане
08:32Токаев заявил о провале попытки госпереворота в Казахстане
08:32Токаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
08:30Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков
08:28Против Казахстана развязали террористическую войну, заявил Токаев
08:27В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
08:24Депутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера
Лента новостейМолния
Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событийТокаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащихНад подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил ТокаевТокаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программуТокаев поручил разработать программу увеличения доходов населенияТокаев рассказал о причинах беспорядков в КазахстанеТокаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядковВ МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТОНа кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасностиТокаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей властиТокаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизмаЦены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из КазахстанаТокаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасностиТокаев заявил о завершении острой фазы КТО в КазахстанеТокаев заявил о провале попытки госпереворота в КазахстанеТокаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из КазахстанаТокаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядковПротив Казахстана развязали террористическую войну, заявил ТокаевВ Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧСДепутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера