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В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2022
В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
Сердце генетически модифицированной свиньи успешно пересадили человеку, сообщает New York Times. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T00:39
2022-01-11T00:39
2022-01-11T00:39
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Сердце генетически модифицированной свиньи успешно пересадили человеку, сообщает New York Times."Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе в пятницу, и по словам хирургов медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо", - сообщает издание.Врачи наблюдают пациента на предмет возможного отторжения, как сообщается, такое происходит даже при трансплантации человеческих органов. Как говорится в сообщении, у 57-летнего реципиента опасное для жизни заболевание сердца, а пересадка органов от генетически модифицированной свиньи "дает надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами".
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/pochka-1755328718.html
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в мире, мэриленд, балтимор, вашингтон
В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
New York Times: в США человеку успешно пересадили свиное сердце