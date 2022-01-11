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Теперь весь мир смотрит на Америку глазами Путина
Американский сенатор решила посмотреть на США "глазами Путина" - РИА Новости, 11.01.2022
Теперь весь мир смотрит на Америку глазами Путина
Сенатор от республиканской партии Джони Эрнст порассуждала о слабости президента Джо Байдена в эфире Newsmax и пришла к выводу, что весь мир периодически... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:30
2022-01-11T17:41
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор от республиканской партии Джони Эрнст порассуждала о слабости президента Джо Байдена в эфире Newsmax и пришла к выводу, что весь мир периодически смотрит на Вашингтон "глазами Владимира Путина"."Я не думаю, что Россия вообще воспринимает всерьез американские санкции &lt;…&gt;. Все, что вам нужно сделать (чтобы понять это. — Прим. ред.), — это посмотреть, кто сейчас руководит Белым домом", — сказала она.Эрнст считает, что Байден неспособен защищать и поддерживать американских союзников, а также противостоять "врагам, которые есть у США повсюду".Американские политики и журналисты не в первый раз критикуют Джо Байдена из-за его лидерских качеств. Некоторые, в частности, указывают на то, что глава Белого дома допускает промахи во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров двух лидеров, которые прошли в ночь на 31 декабря, о слабости Байдена заговорили аналитики The Washington Times, а также бывший советник Трампа по вопросам обороны Кори Миллс. В свою очередь, экс-сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман посетовал на то, что политика Байдена в первый год президентства вселила неуверенность в союзников США, а бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн в своей колонке отметил, что у Байдена отсутствует авторитет среди мировых лидеров.Владимир Путин и Джо Байден проводили переговоры по телефону. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия
16:30 11.01.2022 (обновлено: 17:41 11.01.2022)
 
Американский сенатор решила посмотреть на США "глазами Путина"

Американский сенатор Эрнст: весь мир, включая Путина, видит слабость США

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор от республиканской партии Джони Эрнст порассуждала о слабости президента Джо Байдена в эфире Newsmax и пришла к выводу, что весь мир периодически смотрит на Вашингтон "глазами Владимира Путина".
"Я не думаю, что Россия вообще воспринимает всерьез американские санкции <…>. Все, что вам нужно сделать (чтобы понять это. — Прим. ред.), — это посмотреть, кто сейчас руководит Белым домом", — сказала она.
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Эрнст считает, что Байден неспособен защищать и поддерживать американских союзников, а также противостоять "врагам, которые есть у США повсюду".

"Неудивительно, что весь мир, включая Путина, видит слабость властей Соединенных Штатов", — заключила она.

Американские политики и журналисты не в первый раз критикуют Джо Байдена из-за его лидерских качеств. Некоторые, в частности, указывают на то, что глава Белого дома допускает промахи во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров двух лидеров, которые прошли в ночь на 31 декабря, о слабости Байдена заговорили аналитики The Washington Times, а также бывший советник Трампа по вопросам обороны Кори Миллс. В свою очередь, экс-сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман посетовал на то, что политика Байдена в первый год президентства вселила неуверенность в союзников США, а бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн в своей колонке отметил, что у Байдена отсутствует авторитет среди мировых лидеров.
Владимир Путин и Джо Байден проводили переговоры по телефону. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
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