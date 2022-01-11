https://ria.ru/20220111/sdpg-1767402222.html

В СДПГ приветствовали переговоры России и США в Женеве

В СДПГ приветствовали переговоры России и США в Женеве - РИА Новости, 11.01.2022

В СДПГ приветствовали переговоры России и США в Женеве

Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии приветствует состоявшиеся в Женеве российско-американские переговоры, заявил глава фракции РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:54

2022-01-11T19:54

2022-01-11T19:54

в мире

сша

женева (город)

германия

дмитрий песков

нато

социал-демократическая партия германии

совет россия-нато

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БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии приветствует состоявшиеся в Женеве российско-американские переговоры, заявил глава фракции Рольф Мютцених.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Должен сказать, что мне принесло большое облегчение то, что вчера состоялись интенсивные переговоры между США и Россией о деэскалации конфликта на границах между Россией и Украиной. И я уже жду, что завтра состоятся дальнейшие переговоры в Совете Россия-НАТО, потому что лучший путь из этой спирали конфликта - переговоры со всеми участниками конфликта. Мы со стороны фракции СДПГ в бундестаге будет поддерживать это и в будущем", - заявил он журналистам во вторник после заседания фракции СДПГ в бундестаге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/rasshirenie-1767398676.html

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767237836.html

сша

женева (город)

германия

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