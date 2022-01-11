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В СДПГ приветствовали переговоры России и США в Женеве
В СДПГ приветствовали переговоры России и США в Женеве - РИА Новости, 11.01.2022
В СДПГ приветствовали переговоры России и США в Женеве
Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии приветствует состоявшиеся в Женеве российско-американские переговоры, заявил глава фракции РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:54
2022-01-11T19:54
в мире
сша
женева (город)
германия
дмитрий песков
нато
социал-демократическая партия германии
совет россия-нато
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БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии приветствует состоявшиеся в Женеве российско-американские переговоры, заявил глава фракции Рольф Мютцених.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Должен сказать, что мне принесло большое облегчение то, что вчера состоялись интенсивные переговоры между США и Россией о деэскалации конфликта на границах между Россией и Украиной. И я уже жду, что завтра состоятся дальнейшие переговоры в Совете Россия-НАТО, потому что лучший путь из этой спирали конфликта - переговоры со всеми участниками конфликта. Мы со стороны фракции СДПГ в бундестаге будет поддерживать это и в будущем", - заявил он журналистам во вторник после заседания фракции СДПГ в бундестаге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220111/rasshirenie-1767398676.html
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сша
женева (город)
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в мире, сша, женева (город), германия, дмитрий песков, нато, социал-демократическая партия германии, совет россия-нато, россия, рольф мютцених
19:54 11.01.2022
 
В СДПГ приветствовали переговоры России и США в Женеве

Фракция СДПГ в парламенте Германии приветствовала переговоры России и США в Женеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Вилли-Брандт-Хаус в Берлине, в котором располагается штаб-квартира Социал-демократической партии Германии (СДПГ)
Здание Вилли-Брандт-Хаус в Берлине, в котором располагается штаб-квартира Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Вилли-Брандт-Хаус в Берлине, в котором располагается штаб-квартира Социал-демократической партии Германии (СДПГ)
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БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии приветствует состоявшиеся в Женеве российско-американские переговоры, заявил глава фракции Рольф Мютцених.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
19:17
Постпред США при НАТО не увидела возможностей для компромисса с Россией
"Должен сказать, что мне принесло большое облегчение то, что вчера состоялись интенсивные переговоры между США и Россией о деэскалации конфликта на границах между Россией и Украиной. И я уже жду, что завтра состоятся дальнейшие переговоры в Совете Россия-НАТО, потому что лучший путь из этой спирали конфликта - переговоры со всеми участниками конфликта. Мы со стороны фракции СДПГ в бундестаге будет поддерживать это и в будущем", - заявил он журналистам во вторник после заседания фракции СДПГ в бундестаге.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 21:05
Рябков оценил переговоры с США по безопасности
 
В миреСШАЖенева (город)ГерманияДмитрий ПесковНАТОСоциал-демократическая партия ГерманииСовет Россия-НАТОРоссияРольф Мютцених
 
 
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