В СДПГ приветствовали переговоры России и США в Женеве
Фракция СДПГ в парламенте Германии приветствовала переговоры России и США в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Вилли-Брандт-Хаус в Берлине, в котором располагается штаб-квартира Социал-демократической партии Германии (СДПГ)
Здание Вилли-Брандт-Хаус в Берлине, в котором располагается штаб-квартира Социал-демократической партии Германии (СДПГ)
БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии приветствует состоявшиеся в Женеве российско-американские переговоры, заявил глава фракции Рольф Мютцених.
"Должен сказать, что мне принесло большое облегчение то, что вчера состоялись интенсивные переговоры между США и Россией о деэскалации конфликта на границах между Россией и Украиной. И я уже жду, что завтра состоятся дальнейшие переговоры в Совете Россия-НАТО, потому что лучший путь из этой спирали конфликта - переговоры со всеми участниками конфликта. Мы со стороны фракции СДПГ в бундестаге будет поддерживать это и в будущем", - заявил он журналистам во вторник после заседания фракции СДПГ в бундестаге.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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