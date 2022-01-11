https://ria.ru/20220111/sanktsii-1767320603.html

В США не должны возобладать сторонники санкций, заявил источник

В США не должны возобладать сторонники санкций, заявил источник - РИА Новости, 11.01.2022

В США не должны возобладать сторонники санкций, заявил источник

Москва надеется, что в США не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России из-за Украины, заявил РИА Новости источник в кругах, близких РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:28

2022-01-11T13:28

2022-01-11T13:28

киев

вена

дмитрий песков

нато

совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москва надеется, что в США не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России из-за Украины, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам по гарантиям безопасности."В Штатах, вообще, похоже есть ребята, которые готовы объявить России новые санкции за ненападение на Украину. Очень хотелось бы верить, что их позиция не возобладает над здравым смыслом",- сказал собеседник агентства.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220111/peskov-1767309603.html

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киев, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия