https://ria.ru/20220111/sanktsii-1767255819.html

СМИ: Нуланд не поддержала новые санкции против "Северного потока — 2"

СМИ: Нуланд не поддержала новые санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.01.2022

СМИ: Нуланд не поддержала новые санкции против "Северного потока — 2"

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказывают группе сенаторов-демократов о... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:23

2022-01-11T02:23

2022-01-11T02:25

в мире

украина

сша

владимир зеленский

евросоюз

виктория нуланд

газпром

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказывают группе сенаторов-демократов о несогласии администрации с санкциями против "Северного потока — 2", предложенными группой законодателей во главе с республиканцем Тедом Крузом, сообщает издание Politico."Нуланд и Хохтштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении "Северного потока — 2", — написал репортер Politico в Twitter.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат поддержать закон. Голосование по проекту, как ожидается, пройдет в январе. В Госдепе ранее заявили, что не поддерживают санкции, хотя и выступают против газопровода. Предложенная поправка, как заявили в ведомстве, "не является подлинным прогрессом" в вопросе защиты Украины, а в случае принятия закон может подорвать единство европейских союзников."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220110/potok-1767236000.html

https://ria.ru/20220111/gaz-1767253596.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, виктория нуланд, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, вашингтон, россия, амос хохштейн