02:23 11.01.2022 (обновлено: 02:25 11.01.2022)
СМИ: Нуланд не поддержала новые санкции против "Северного потока — 2"
Politico: Нуланд призвала демократов не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtСостав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока — 2" прибыл в финский порт Коверхар
Состав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока — 2" прибыл в финский порт Коверхар. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказывают группе сенаторов-демократов о несогласии администрации с санкциями против "Северного потока — 2", предложенными группой законодателей во главе с республиканцем Тедом Крузом, сообщает издание Politico.
"Нуланд и Хохтштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении "Северного потока — 2", — написал репортер Politico в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат поддержать закон. Голосование по проекту, как ожидается, пройдет в январе. В Госдепе ранее заявили, что не поддерживают санкции, хотя и выступают против газопровода. Предложенная поправка, как заявили в ведомстве, "не является подлинным прогрессом" в вопросе защиты Украины, а в случае принятия закон может подорвать единство европейских союзников.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.