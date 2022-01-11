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https://ria.ru/20220111/sanktsii-1767255819.html
СМИ: Нуланд не поддержала новые санкции против "Северного потока — 2"
СМИ: Нуланд не поддержала новые санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.01.2022
СМИ: Нуланд не поддержала новые санкции против "Северного потока — 2"
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказывают группе сенаторов-демократов о... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T02:23
2022-01-11T02:25
в мире
украина
сша
владимир зеленский
евросоюз
виктория нуланд
газпром
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказывают группе сенаторов-демократов о несогласии администрации с санкциями против "Северного потока — 2", предложенными группой законодателей во главе с республиканцем Тедом Крузом, сообщает издание Politico."Нуланд и Хохтштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении "Северного потока — 2", — написал репортер Politico в Twitter.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат поддержать закон. Голосование по проекту, как ожидается, пройдет в январе. В Госдепе ранее заявили, что не поддерживают санкции, хотя и выступают против газопровода. Предложенная поправка, как заявили в ведомстве, "не является подлинным прогрессом" в вопросе защиты Украины, а в случае принятия закон может подорвать единство европейских союзников."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220110/potok-1767236000.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, виктория нуланд, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, вашингтон, россия, амос хохштейн
02:23 11.01.2022 (обновлено: 02:25 11.01.2022)
 
СМИ: Нуланд не поддержала новые санкции против "Северного потока — 2"

Politico: Нуланд призвала демократов не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtСостав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока — 2" прибыл в финский порт Коверхар
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока — 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Состав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока — 2" прибыл в финский порт Коверхар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказывают группе сенаторов-демократов о несогласии администрации с санкциями против "Северного потока — 2", предложенными группой законодателей во главе с республиканцем Тедом Крузом, сообщает издание Politico.
"Нуланд и Хохтштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении "Северного потока — 2", — написал репортер Politico в Twitter.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 20:52
В США признались в затруднительном положении из-за "Северного потока — 2"
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат поддержать закон. Голосование по проекту, как ожидается, пройдет в январе. В Госдепе ранее заявили, что не поддерживают санкции, хотя и выступают против газопровода. Предложенная поправка, как заявили в ведомстве, "не является подлинным прогрессом" в вопросе защиты Украины, а в случае принятия закон может подорвать единство европейских союзников.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
01:09
Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЕвросоюзВиктория НуландГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGВашингтонРоссияАмос Хохштейн
 
 
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