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Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий - РИА Новости, 11.01.2022
Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
Самолет российской авиакомпании S7 Москва - Анталья сел в Даламане из-за плохих метеоусловий, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:08
2022-01-11T23:08
2022-01-11T23:08
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании S7 Москва - Анталья сел в Даламане из-за плохих метеоусловий, сообщила РИА Новости представитель компании."Во время выполнения рейса S7 3741 из Москвы в Анталью экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Даламане в связи с плохими метеоусловиями в аэропорту Антальи", - сказала представитель.Она добавила, что на текущий момент вылет рейса из Даламана в Анталью запланирован на 02.30 по местному времени, точное время вылета будет зависеть от погодных условий в пункте назначения."На время ожидания пассажирам будет предоставлено питание и напитки. Пассажирам, ожидающим вылета из Антальи в Москву, также предоставляется питание и напитки, предлагается размещение в гостинице", - отметила представитель перевозчика.
https://ria.ru/20220111/egipet-1767305256.html
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Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
Самолет авиакомпании S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий