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В США рассказали об "аномальном" российском оружии
В США рассказали об "аномальном" российском оружии - РИА Новости, 11.01.2022
В США рассказали об "аномальном" российском оружии
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России представляет собой аномалию среди современных военных самолетов благодаря возможностям его топливной... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:47
2022-01-11T14:47
2022-01-11T16:04
безопасность
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России представляет собой аномалию среди современных военных самолетов благодаря возможностям его топливной системы. Об этом пишет журнал The Drive.На воздушном судне установлены три подвесных бака, чей общий вес вместе с топливом составляет около 18 тысяч килограммов. Это эквивалентно шести внутренним топливным бакам американского истребителя F-16, пояснил обозреватель.Кроме того, Су-34 способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, перенося при этом шесть бомб весом 500 килограммов, четыре ракеты класса "воздух — воздух" и дополнительные баки.В практическом плане это означает, что российский истребитель может поражать цели на расстоянии более 480 километров за линией фронта против 290 километров у Су-24, заключил журналист.Су-34 — многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами ПВО и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, для поражения воздушных целей днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. По своим боевым возможностям самолет относится к поколению 4++ и может выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия.
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безопасность, сша, ссср, су-34, f-16, россия
14:47 11.01.2022 (обновлено: 16:04 11.01.2022)
В США рассказали об "аномальном" российском оружии
The Drive: Су-34 может преодолевать огромные расстояния без дозаправки в воздухе
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС
России представляет собой аномалию среди современных военных самолетов благодаря возможностям его топливной системы. Об этом пишет журнал The Drive.
"Способность нести поразительно большое количество топлива без дозаправки в воздухе при выполнении некоторых дальних миссий делает из него короля быстрых реактивных самолетов", — считает автор статьи Томас Ньюдик.
На воздушном судне установлены три подвесных бака, чей общий вес вместе с топливом составляет около 18 тысяч килограммов. Это эквивалентно шести внутренним топливным бакам американского истребителя F-16
, пояснил обозреватель.
Кроме того, Су-34 способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, перенося при этом шесть бомб весом 500 килограммов, четыре ракеты класса "воздух — воздух" и дополнительные баки.
В практическом плане это означает, что российский истребитель может поражать цели на расстоянии более 480 километров за линией фронта против 290 километров у Су-24, заключил журналист.
Су-34 — многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами ПВО и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, для поражения воздушных целей днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. По своим боевым возможностям самолет относится к поколению 4++ и может выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия.