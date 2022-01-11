https://ria.ru/20220111/robot-1767289527.html

Разработчик рассказал, что имя робота FEDOR родилось из шутки Рогозина

Разработчик рассказал, что имя робота FEDOR родилось из шутки Рогозина - РИА Новости, 11.01.2022

Разработчик рассказал, что имя робота FEDOR родилось из шутки Рогозина

Имя роботу FEDOR, который в 2019 году летал на МКС, еще на стадии концепта в шутку дал Дмитрий Рогозин, и только впоследствии оно превратилось в аббревиатуру... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:08

2022-01-11T11:08

2022-01-11T12:41

дмитрий рогозин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

фонд перспективных исследований

нпо "андроидная техника"

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

россия

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Имя роботу FEDOR, который в 2019 году летал на МКС, еще на стадии концепта в шутку дал Дмитрий Рогозин, и только впоследствии оно превратилось в аббревиатуру "со смыслом", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."В Фонде перспективных исследований (ФПИ) проходит ежегодный показ работ руководителям различных ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти. — Прим. ред.) и первому лицу страны. Как правило, это происходит в декабре-феврале. Перед этими показами к нам обычно приезжал Дмитрий Олегович Рогозин, который занимал тогда должность вице-премьера, курирующего "оборонку" и космос. Когда он приходил на ту часть экспозиции, которая была посвящена роботам, то говорил: "О, Федор!" — сказал Дудоров.По его словам, впоследствии коллектив "Андроидной техники" потратил два дня на превращение имени в англоязычную аббревиатуру Final Experimental Demonstration Object Research ("Финальный экспериментальный образец демонстрационного исследования").FEDOR (позывной Skybot F-850) — антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и ФПИ по заказу МЧС России. Двадцать второго августа 2019 года он совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле командира корабля.

https://ria.ru/20220104/kosmos-1766538147.html

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дмитрий рогозин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), россия, евгений дудоров