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Разработчик рассказал, что имя робота FEDOR родилось из шутки Рогозина
Разработчик рассказал, что имя робота FEDOR родилось из шутки Рогозина - РИА Новости, 11.01.2022
Разработчик рассказал, что имя робота FEDOR родилось из шутки Рогозина
Имя роботу FEDOR, который в 2019 году летал на МКС, еще на стадии концепта в шутку дал Дмитрий Рогозин, и только впоследствии оно превратилось в аббревиатуру... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:08
2022-01-11T12:41
дмитрий рогозин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
фонд перспективных исследований
нпо "андроидная техника"
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
россия
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Имя роботу FEDOR, который в 2019 году летал на МКС, еще на стадии концепта в шутку дал Дмитрий Рогозин, и только впоследствии оно превратилось в аббревиатуру "со смыслом", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."В Фонде перспективных исследований (ФПИ) проходит ежегодный показ работ руководителям различных ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти. — Прим. ред.) и первому лицу страны. Как правило, это происходит в декабре-феврале. Перед этими показами к нам обычно приезжал Дмитрий Олегович Рогозин, который занимал тогда должность вице-премьера, курирующего "оборонку" и космос. Когда он приходил на ту часть экспозиции, которая была посвящена роботам, то говорил: "О, Федор!" — сказал Дудоров.По его словам, впоследствии коллектив "Андроидной техники" потратил два дня на превращение имени в англоязычную аббревиатуру Final Experimental Demonstration Object Research ("Финальный экспериментальный образец демонстрационного исследования").FEDOR (позывной Skybot F-850) — антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и ФПИ по заказу МЧС России. Двадцать второго августа 2019 года он совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле командира корабля.
https://ria.ru/20220104/kosmos-1766538147.html
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дмитрий рогозин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), россия, евгений дудоров
11:08 11.01.2022 (обновлено: 12:41 11.01.2022)
 
Разработчик рассказал, что имя робота FEDOR родилось из шутки Рогозина

Разработчик Дудоров: имя робота FEDOR родилось из шутки Рогозина

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот Федор
Робот Федор - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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Робот Федор
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Имя роботу FEDOR, который в 2019 году летал на МКС, еще на стадии концепта в шутку дал Дмитрий Рогозин, и только впоследствии оно превратилось в аббревиатуру "со смыслом", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"В Фонде перспективных исследований (ФПИ) проходит ежегодный показ работ руководителям различных ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти. — Прим. ред.) и первому лицу страны. Как правило, это происходит в декабре-феврале. Перед этими показами к нам обычно приезжал Дмитрий Олегович Рогозин, который занимал тогда должность вице-премьера, курирующего "оборонку" и космос. Когда он приходил на ту часть экспозиции, которая была посвящена роботам, то говорил: "О, Федор!" — сказал Дудоров.
По его словам, впоследствии коллектив "Андроидной техники" потратил два дня на превращение имени в англоязычную аббревиатуру Final Experimental Demonstration Object Research ("Финальный экспериментальный образец демонстрационного исследования").
FEDOR (позывной Skybot F-850) — антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и ФПИ по заказу МЧС России. Двадцать второго августа 2019 года он совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле командира корабля.
Грузовой корабль Прогресс - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 11:59
Россия отправит к МКС три грузовых корабля "Прогресс"
 
Дмитрий РогозинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Фонд перспективных исследованийНПО "Андроидная техника"Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)РоссияЕвгений Дудоров
 
 
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