За что критики хвалят и ругают спин-офф "Отряда самоубийц: Миссия навылет"
В Сети появились отзывы на "Миротворца", спин-офф "Отряда самоубийц: Миссия навылет"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Сети появились рецензии на сериал "Миротворец", спин-офф блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет".
Главный герой — Кристофер Смит, также известный как "Миротворец". Он патриот и убивает любого, кто попытается нарушить установленный порядок. Судя по трейлеру, вышедшему в начале декабря, этот персонаж может задуматься о своем поведении и пересмотреть взгляды на жизнь.
Смита, как и в оригинальном фильме, сыграл Джон Сина, рестлер и актер. Также на экране появятся Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Роберт Патрик, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чикуди Ивуджи и другие.
Джеймс Ганн написал сценарии всех эпизодов и снял пять серий из восьми.
Критики тепло встретили новый проект постановщика. На агрегаторе рецензий у него очень высокий рейтинг — 90 процентов. Он составлялся на основе 20 отзывов, и только два из них оказались отрицательными.
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)Джон Сина в сериале "Миротворец"
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Джон Сина в сериале "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)Кадр из сериала "Миротворец"
2 из 3
Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)Кадр из сериала "Миротворец"
3 из 3
Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
1 из 3
Джон Сина в сериале "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
2 из 3
Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
3 из 3
Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
Среди тех, кто сериал раскритиковал, Глен Уэлдон, пишущий для сайта NPR. Ему не понравились шутки. Журналист считает, что все они строятся по одной и той же схеме. Она неплохая, потому что пробивает "четвертую стену". Но в "Миротворце" явно не знают меры — прием, который иногда добавляет глубины в повествование, здесь не сработал. "Ганн дал себе и актерам больше места для игры, чем ему когда-либо отводилось (...) и не придумал, как заполнить его чем-то, кроме одной и той же шутки", — уверяет Уэлдон.
Дженна Андерсон из ComicBook.com не столь категорична. Она признает, что если смотреть сериал залпом, то шутки, и правда, могут показаться повторяющимися, а местами лента будет казаться затянутой. Тем не менее журналистка высоко оценила новый проект Ганна. "Пусть конечный результат не лишен изъянов, первые семь эпизодов компенсируют их — они получились одновременно жестокими, милыми и абсурдно веселыми", — считает Андерсон.
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"Во многом "Миротворец" похож на шоу, которое сделал бы только Джеймс Ганн — дерзкое, неожиданно душевное и вращающееся вокруг команды изгоев, что нехотя объединяются, стремясь спасти мир от глобальной угрозы", — говорит Карли Лейн из Collider.
Ник Шагер из The Daily Beast похвалил игру Джона Сины. "Актеру удается передать присущий Миротворцу чрезмерный идиотизм и одновременно показать его горе, негодование и вину", — пишет критик.
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)Кадр из сериала "Миротворец"
1 из 3
Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)Джон Сина в сериале "Миротворец"
2 из 3
Джон Сина в сериале "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)Кадр из сериала "Миротворец"
3 из 3
Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
1 из 3
Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
2 из 3
Джон Сина в сериале "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
3 из 3
Кадр из сериала "Миротворец"
© DC Films, Warner Bros., HBO Max (2022 - ...)
По словам Латойи Фергюсон из Polygon, в сериале акцентируют внимание на намерениях Миротворца. Это и делает проект интересным для просмотра после "Отряда самоубийц" Ганна. "Теперь ему (Кристоферу Смиту, — Прим. ред.) приходится задуматься о своих поступках в прошлом, а большинство их сочтет просто чудовищными. Как самопровозглашенный герой он стоит на перепутье в своей жизни".
Премьера первых трех серий состоится на HBO Max 14 января.
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