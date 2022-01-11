https://ria.ru/20220111/review-1767164669.html

За что критики хвалят и ругают спин-офф "Отряда самоубийц: Миссия навылет"

За что критики хвалят и ругают спин-офф "Отряда самоубийц: Миссия навылет" - РИА Новости, 11.01.2022

За что критики хвалят и ругают спин-офф "Отряда самоубийц: Миссия навылет"

В Сети появились рецензии на сериал "Миротворец", спин-офф блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет". РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T07:52

2022-01-11T07:52

2022-01-11T07:52

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Сети появились рецензии на сериал "Миротворец", спин-офф блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет".Главный герой — Кристофер Смит, также известный как "Миротворец". Он патриот и убивает любого, кто попытается нарушить установленный порядок. Судя по трейлеру, вышедшему в начале декабря, этот персонаж может задуматься о своем поведении и пересмотреть взгляды на жизнь. Смита, как и в оригинальном фильме, сыграл Джон Сина, рестлер и актер. Также на экране появятся Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Роберт Патрик, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чикуди Ивуджи и другие. Джеймс Ганн написал сценарии всех эпизодов и снял пять серий из восьми. Критики тепло встретили новый проект постановщика. На агрегаторе рецензий у него очень высокий рейтинг — 90 процентов. Он составлялся на основе 20 отзывов, и только два из них оказались отрицательными. Среди тех, кто сериал раскритиковал, Глен Уэлдон, пишущий для сайта NPR. Ему не понравились шутки. Журналист считает, что все они строятся по одной и той же схеме. Она неплохая, потому что пробивает "четвертую стену". Но в "Миротворце" явно не знают меры — прием, который иногда добавляет глубины в повествование, здесь не сработал. "Ганн дал себе и актерам больше места для игры, чем ему когда-либо отводилось (...) и не придумал, как заполнить его чем-то, кроме одной и той же шутки", — уверяет Уэлдон.Дженна Андерсон из ComicBook.com не столь категорична. Она признает, что если смотреть сериал залпом, то шутки, и правда, могут показаться повторяющимися, а местами лента будет казаться затянутой. Тем не менее журналистка высоко оценила новый проект Ганна. "Пусть конечный результат не лишен изъянов, первые семь эпизодов компенсируют их — они получились одновременно жестокими, милыми и абсурдно веселыми", — считает Андерсон. "Во многом "Миротворец" похож на шоу, которое сделал бы только Джеймс Ганн — дерзкое, неожиданно душевное и вращающееся вокруг команды изгоев, что нехотя объединяются, стремясь спасти мир от глобальной угрозы", — говорит Карли Лейн из Collider.Ник Шагер из The Daily Beast похвалил игру Джона Сины. "Актеру удается передать присущий Миротворцу чрезмерный идиотизм и одновременно показать его горе, негодование и вину", — пишет критик.По словам Латойи Фергюсон из Polygon, в сериале акцентируют внимание на намерениях Миротворца. Это и делает проект интересным для просмотра после "Отряда самоубийц" Ганна. "Теперь ему (Кристоферу Смиту, — Прим. ред.) приходится задуматься о своих поступках в прошлом, а большинство их сочтет просто чудовищными. Как самопровозглашенный герой он стоит на перепутье в своей жизни". Премьера первых трех серий состоится на HBO Max 14 января.

https://ria.ru/20211204/peacemaker-1762074329.html

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dc comics, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть