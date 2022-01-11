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Отделение психоневрологической больницы отремонтировали в Липецке
Отделение психоневрологической больницы отремонтировали в Липецке - РИА Новости, 11.01.2022
Отделение психоневрологической больницы отремонтировали в Липецке
Капитальный ремонт одного из отделений Липецкой областной психоневрологической больницы выполнен в рамках реализации региональной программы "Модернизация... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:49
2022-01-11T14:49
2022-01-11T14:49
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт одного из отделений Липецкой областной психоневрологической больницы выполнен в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составила около 10 миллионов рублей. В двухэтажном здании заменили напольное покрытие, отремонтировали потолок, поставили новые двери, заменили плитку в санузлах и процедурных кабинетах.Артамонов отметил, что обновленный корпус оборудовали кондиционерами и бактерицидными облучателями закрытого типа, которые могут работать в присутствии пациентов и медицинского персонала.По словам главы региона, областные власти ежегодно выделяют средства на ремонт медицинских учреждений и улучшение их материально-технической базы. "Наши больницы и поликлиники становятся комфортнее, повышается уровень медобслуживания, что, безусловно, положительно влияет на качество жизни населения", – сказал Артамонов.
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общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости.
Капитальный ремонт одного из отделений Липецкой областной психоневрологической больницы выполнен в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, стоимость работ составила около 10 миллионов рублей. В двухэтажном здании заменили напольное покрытие, отремонтировали потолок, поставили новые двери, заменили плитку в санузлах и процедурных кабинетах.
Артамонов отметил, что обновленный корпус оборудовали кондиционерами и бактерицидными облучателями закрытого типа, которые могут работать в присутствии пациентов и медицинского персонала.
По словам главы региона, областные власти ежегодно выделяют средства на ремонт медицинских учреждений и улучшение их материально-технической базы. "Наши больницы и поликлиники становятся комфортнее, повышается уровень медобслуживания, что, безусловно, положительно влияет на качество жизни населения", – сказал Артамонов.