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Липецкая область
https://ria.ru/20220111/remont-1767343483.html
Отделение психоневрологической больницы отремонтировали в Липецке
Отделение психоневрологической больницы отремонтировали в Липецке - РИА Новости, 11.01.2022
Отделение психоневрологической больницы отремонтировали в Липецке
Капитальный ремонт одного из отделений Липецкой областной психоневрологической больницы выполнен в рамках реализации региональной программы "Модернизация... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:49
2022-01-11T14:49
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт одного из отделений Липецкой областной психоневрологической больницы выполнен в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составила около 10 миллионов рублей. В двухэтажном здании заменили напольное покрытие, отремонтировали потолок, поставили новые двери, заменили плитку в санузлах и процедурных кабинетах.Артамонов отметил, что обновленный корпус оборудовали кондиционерами и бактерицидными облучателями закрытого типа, которые могут работать в присутствии пациентов и медицинского персонала.По словам главы региона, областные власти ежегодно выделяют средства на ремонт медицинских учреждений и улучшение их материально-технической базы. "Наши больницы и поликлиники становятся комфортнее, повышается уровень медобслуживания, что, безусловно, положительно влияет на качество жизни населения", – сказал Артамонов.
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общество, игорь артамонов
14:49 11.01.2022
 

Отделение психоневрологической больницы отремонтировали в Липецке

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиОтремонтированные палаты психоневрологической больницы в Липецке
Отремонтированные палаты психоневрологической больницы в Липецке - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт одного из отделений Липецкой областной психоневрологической больницы выполнен в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, стоимость работ составила около 10 миллионов рублей. В двухэтажном здании заменили напольное покрытие, отремонтировали потолок, поставили новые двери, заменили плитку в санузлах и процедурных кабинетах.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиОтремонтированные палаты психоневрологической больницы в Липецке
Отремонтированные палаты психоневрологической больницы в Липецке - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Отремонтированные палаты психоневрологической больницы в Липецке
Артамонов отметил, что обновленный корпус оборудовали кондиционерами и бактерицидными облучателями закрытого типа, которые могут работать в присутствии пациентов и медицинского персонала.
По словам главы региона, областные власти ежегодно выделяют средства на ремонт медицинских учреждений и улучшение их материально-технической базы. "Наши больницы и поликлиники становятся комфортнее, повышается уровень медобслуживания, что, безусловно, положительно влияет на качество жизни населения", – сказал Артамонов.
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