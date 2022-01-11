https://ria.ru/20220111/remont-1767343289.html

В Тверской области отремонтируют 1,1 тысячи километров местных дорог

В Тверской области отремонтируют 1,1 тысячи километров местных дорог - РИА Новости, 11.01.2022

В Тверской области отремонтируют 1,1 тысячи километров местных дорог

В Тверской области за пять лет отремонтируют более 1,1 тысячи километров местной улично-дорожной сети и 318 дворов общей площадью 458 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:48

2022-01-11T14:48

2022-01-11T14:48

тверская область

тверская область

игорь руденя

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152499/21/1524992182_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_b75564dade2bd39b165152c4f17f944e.jpg

ТВЕРЬ, 11 янв – РИА Новости. В Тверской области за пять лет отремонтируют более 1,1 тысячи километров местной улично-дорожной сети и 318 дворов общей площадью 458 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального правительства.Программа дорожных работ в муниципальных образованиях Тверской области на 2022–2026 годы рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства.В Верхневолжье перечень объектов дорожного ремонта впервые спланирован на пять лет вперед. Ранее программа ремонта местных дорог в области принималась на три года.В пресс-службе отметили, что помимо социально значимых объектов в программу включены 27 дорог общей протяженностью более 164 километра, ведущих к площадкам инвесторов, где создаются новые рабочие места для жителей области.Для повышения безопасности на местных дорогах планируется установить более 300 светофоров и 400 искусственных неровностей, свыше 5 тысячи дорожных знаков, порядка 5,5 тысячи погонных метров барьерных ограждений и других объектов.Руденя также поручил включить в программу ремонта ряд дорог, ведущих к туристическим локациям – оленьей ферме "Судимиръ", усадьбе Степановское-Волосово и другим.Протяженность сети местных автодорог Тверской области составляет более 19 тысяч километров. За прошедшие пять лет в регионе обеспечен более чем трехкратный рост ежегодного объема ремонта муниципальных дорог. Если в 2017 году приведено в порядок 46 километров трасс, то в 2021 году -150 километров. Всего с 2016 по 2021 годы в регионе отремонтировано около 520 километров местных дорог и более 260 тысяч квадратных метров дворовых.

https://ria.ru/20211215/skoraya-1763944165.html

https://ria.ru/20211217/rudenya-1764279700.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя, жкх