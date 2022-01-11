В Тверской области отремонтируют 1,1 тысячи километров местных дорог
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий во время укладки асфальта после ремонта дороги
Рабочий во время укладки асфальта после ремонта дороги
ТВЕРЬ, 11 янв – РИА Новости. В Тверской области за пять лет отремонтируют более 1,1 тысячи километров местной улично-дорожной сети и 318 дворов общей площадью 458 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Программа дорожных работ в муниципальных образованиях Тверской области на 2022–2026 годы рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства.
В Верхневолжье перечень объектов дорожного ремонта впервые спланирован на пять лет вперед. Ранее программа ремонта местных дорог в области принималась на три года.
"Переход с трехлетнего на пятилетний период позволяет синхронизировать горизонты планирования, дать сигнал бизнесу для развития проектов в наших муниципалитетах. В основе программы – подъезды к промышленным предприятиям и инвестиционным площадкам. Особое внимание уделяем дорогам к учреждениям здравоохранения, образования, культуры. Программа строится на основе этих приоритетов и на основе предложений от жителей муниципальных образований Верхневолжья", – сказал глава области Игорь Руденя на заседании регионального правительства.
В пресс-службе отметили, что помимо социально значимых объектов в программу включены 27 дорог общей протяженностью более 164 километра, ведущих к площадкам инвесторов, где создаются новые рабочие места для жителей области.
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Для повышения безопасности на местных дорогах планируется установить более 300 светофоров и 400 искусственных неровностей, свыше 5 тысячи дорожных знаков, порядка 5,5 тысячи погонных метров барьерных ограждений и других объектов.
"Игорь Руденя поставил задачи перед министерством транспорта Тверской области и территориальным дорожным фондом: обеспечить контроль за ходом и сроками работ, оказывать поддержку муниципалитетам при реализации программ. Губернатор акцентировал, что важно заключать контракты только с надежными подрядчиками, имеющими хорошую репутацию. Конкурентные процедуры должны быть проведены до 30 марта, а работы на объектах завершены до 1 октября", – отметили в пресс-службе.
Руденя также поручил включить в программу ремонта ряд дорог, ведущих к туристическим локациям – оленьей ферме "Судимиръ", усадьбе Степановское-Волосово и другим.
Протяженность сети местных автодорог Тверской области составляет более 19 тысяч километров. За прошедшие пять лет в регионе обеспечен более чем трехкратный рост ежегодного объема ремонта муниципальных дорог. Если в 2017 году приведено в порядок 46 километров трасс, то в 2021 году -150 километров. Всего с 2016 по 2021 годы в регионе отремонтировано около 520 километров местных дорог и более 260 тысяч квадратных метров дворовых.
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