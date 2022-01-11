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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/rekord-1767264092.html
США пугает мир трагической ситуацией с коронавирусом
США установили мировой рекорд по новым случаям COVID-19 за сутки - РИА Новости, 11.01.2022
США пугает мир трагической ситуацией с коронавирусом
В США выявили как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки, подсчитал Reuters. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:14
2022-01-11T07:14
распространение коронавируса
в мире
сша
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США выявили как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки, подсчитал Reuters.Агентство подчеркивает, что эта цифра стала новым мировым рекордом. При этом окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.Кроме того, согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.Предыдущий рекорд был установлен также в Соединенных Штатах — в начале января в стране выявили более одного миллиона случаев за сутки.По информации университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США превысило 60 миллионов. На 00.21 (мск) в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались более 837 тысяч заболевших.
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в мире, сша, здоровье, коронавирус covid-19
07:14 11.01.2022
 
США установили мировой рекорд по новым случаям COVID-19 за сутки

Reuters: в США выявили 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки, это мировой рекорд

© REUTERS / Eduardo MunozМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США выявили как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки, подсчитал Reuters.
Агентство подчеркивает, что эта цифра стала новым мировым рекордом. При этом окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.
"Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдаются", — говорится в публикации.
Кроме того, согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.
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Предыдущий рекорд был установлен также в Соединенных Штатах — в начале января в стране выявили более одного миллиона случаев за сутки.
По информации университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США превысило 60 миллионов. На 00.21 (мск) в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались более 837 тысяч заболевших.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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