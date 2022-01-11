https://ria.ru/20220111/razmorozka-1767254027.html

Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией

Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 11.01.2022

Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией

Прага будет искать варианты для разморозки отношений с Москвой, которые находятся в очень плохом состоянии, заявил глава МИД Чехии, выступая по Чешскому ТВ. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:17

2022-01-11T01:17

2022-01-11T01:28

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ПРАГА, 11 янв — РИА Новости. Прага будет искать варианты для разморозки отношений с Москвой, которые находятся в очень плохом состоянии, заявил глава МИД Чехии, выступая по Чешскому ТВ.По словам Липавского, необходимо каким-то образом сделать так, чтобы в Москве "поняли, что Чехию следует исключить" из черного списка, и это, по его мнению, поможет нормализации отношений между двумя странами.Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России — это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы, и они нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям.

https://ria.ru/20220104/sderzhivanie-1766580127.html

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