01:17 11.01.2022 (обновлено: 01:28 11.01.2022)
Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
Глава МИД Чехии Липавский: Прага будет искать варианты для разморозки отношений с Москвой
Карлов мост в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 11 янв — РИА Новости. Прага будет искать варианты для разморозки отношений с Москвой, которые находятся в очень плохом состоянии, заявил глава МИД Чехии, выступая по Чешскому ТВ.
"Мы будем искать варианты для разморозки чешско-российских отношений, которые находятся в очень плохом состоянии. Их надо нормализовать, для этого необходимы время и терпение. Мы (Чехия) в России включены в список недружественных стран, что создает нехорошую ситуацию в долгосрочной перспективе, плохо для Чехии", — сказал глава чешского МИД.
По словам Липавского, необходимо каким-то образом сделать так, чтобы в Москве "поняли, что Чехию следует исключить" из черного списка, и это, по его мнению, поможет нормализации отношений между двумя странами.
Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России — это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы, и они нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям.
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