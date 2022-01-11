https://ria.ru/20220111/raskopki-1767220619.html

В Волгоградской области археологи нашли десять древних курганов

В Волгоградской области археологи нашли десять древних курганов - РИА Новости, 11.01.2022

В Волгоградской области археологи нашли десять древних курганов

Археологи нашли десять древних курганов в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T06:00

2022-01-11T06:00

2022-01-11T06:00

культура

дубовский район

волгоградская область

археология

новости культуры

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ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Археологи нашли десять древних курганов в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.В релизе подчеркивают, что более точные данные и дату основания курганов ученые определят после дополнительных исследований.Пока специалисты присвоили названия курганам и определили их размер. Ведь такие объекты подлежат государственной охране. По данным администрации, на территории Волгоградской области находятся более тысячи двухсот археологических памятников, в том числе и курганы.

https://ria.ru/20211231/ancient-1766198171.html

дубовский район

волгоградская область

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дубовский район, волгоградская область, археология, новости культуры