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В Волгоградской области археологи нашли десять древних курганов
В Волгоградской области археологи нашли десять древних курганов - РИА Новости, 11.01.2022
В Волгоградской области археологи нашли десять древних курганов
Археологи нашли десять древних курганов в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T06:00
2022-01-11T06:00
2022-01-11T06:00
культура
дубовский район
волгоградская область
археология
новости культуры
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ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Археологи нашли десять древних курганов в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.В релизе подчеркивают, что более точные данные и дату основания курганов ученые определят после дополнительных исследований.Пока специалисты присвоили названия курганам и определили их размер. Ведь такие объекты подлежат государственной охране. По данным администрации, на территории Волгоградской области находятся более тысячи двухсот археологических памятников, в том числе и курганы.
https://ria.ru/20211231/ancient-1766198171.html
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дубовский район, волгоградская область, археология, новости культуры
В Волгоградской области археологи нашли десять древних курганов
Археологи нашли десять древних курганов в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Археологи нашли десять древних курганов в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Десять неисследованных курганов обнаружены в конце 2021 года учеными в Дубовском районе Волгоградской области. По предварительной информации, эти курганы появились в период с четвертого тысячелетия до н.э. до эпохи позднего Средневековья", говорится в сообщении ведомства.
В релизе подчеркивают, что более точные данные и дату основания курганов ученые определят после дополнительных исследований.
Пока специалисты присвоили названия курганам и определили их размер. Ведь такие объекты подлежат государственной охране.
По данным администрации, на территории Волгоградской области находятся более тысячи двухсот археологических памятников, в том числе и курганы.