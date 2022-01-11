https://ria.ru/20220111/rakety-1767257241.html

В США предложили отправить на Украину ракеты и системы ПВО, сообщили СМИ

В США предложили отправить на Украину ракеты и системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2022

В США предложили отправить на Украину ракеты и системы ПВО, сообщили СМИ

Группа республиканцев из палаты представителей США представила законопроект о восстановлении обороны Украины, в котором предлагает отправить туда ракеты и... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T03:37

2022-01-11T03:37

2022-01-11T03:37

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Группа республиканцев из палаты представителей США представила законопроект о восстановлении обороны Украины, в котором предлагает отправить туда ракеты и системы ПВО и призвать к "увеличению числа наблюдателей ОБСЕ" для мониторинга границы с РФ, сообщает Hill.Законопроект получил название "Гарантии украинской автономии через укрепление обороны" (GUARD) Act, указывает издание.С проектом, представленным группой республиканцев, в частности, Майклом Макколом и Майком Роджерсом, можно ознакомится в открытом доступе. Он предлагает "поддержать скорое размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ для мониторинга российско-украинской границы и отчета об актах агрессии".Законопроект предусматривает предоставление Украине "критических возможностей, включая ракеты "земля-воздух", системы ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты".Предложения России к переговорам о стратегической стабильности законодатели требуют отвергнуть, особенно выделяя вопрос размещения ракет в Европе. Законодатели настаивают, что США должны сохранить действующую политику в сфере ядерного оружия и не менять ее на принцип неприменения его первыми.Авторы проекта предлагают в скором времени провести обмен визитами лидеров в США и на Украину.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/pomosch-1767256403.html

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

https://ria.ru/20220110/pvo-1767245253.html

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в мире, сша, европа, дмитрий песков, нато, обсе, майкл маккол, вашингтон, россия