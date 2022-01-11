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В США предложили отправить на Украину ракеты и системы ПВО, сообщили СМИ
В США предложили отправить на Украину ракеты и системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2022
В США предложили отправить на Украину ракеты и системы ПВО, сообщили СМИ
Группа республиканцев из палаты представителей США представила законопроект о восстановлении обороны Украины, в котором предлагает отправить туда ракеты и... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T03:37
2022-01-11T03:37
в мире
сша
европа
дмитрий песков
нато
обсе
майкл маккол
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Группа республиканцев из палаты представителей США представила законопроект о восстановлении обороны Украины, в котором предлагает отправить туда ракеты и системы ПВО и призвать к "увеличению числа наблюдателей ОБСЕ" для мониторинга границы с РФ, сообщает Hill.Законопроект получил название "Гарантии украинской автономии через укрепление обороны" (GUARD) Act, указывает издание.С проектом, представленным группой республиканцев, в частности, Майклом Макколом и Майком Роджерсом, можно ознакомится в открытом доступе. Он предлагает "поддержать скорое размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ для мониторинга российско-украинской границы и отчета об актах агрессии".Законопроект предусматривает предоставление Украине "критических возможностей, включая ракеты "земля-воздух", системы ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты".Предложения России к переговорам о стратегической стабильности законодатели требуют отвергнуть, особенно выделяя вопрос размещения ракет в Европе. Законодатели настаивают, что США должны сохранить действующую политику в сфере ядерного оружия и не менять ее на принцип неприменения его первыми.Авторы проекта предлагают в скором времени провести обмен визитами лидеров в США и на Украину.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220111/pomosch-1767256403.html
https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html
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в мире, сша, европа, дмитрий песков, нато, обсе, майкл маккол, вашингтон, россия
03:37 11.01.2022
 
В США предложили отправить на Украину ракеты и системы ПВО, сообщили СМИ

Hill: республиканцы в конгрессе США предложили отправить на Украину ракеты и системы ПВО

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedАмериканская ракетная батарея "Патриот"
Американская ракетная батарея Патриот
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Американская ракетная батарея "Патриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Группа республиканцев из палаты представителей США представила законопроект о восстановлении обороны Украины, в котором предлагает отправить туда ракеты и системы ПВО и призвать к "увеличению числа наблюдателей ОБСЕ" для мониторинга границы с РФ, сообщает Hill.
"Республиканцы из палаты представили законопроект, нацеленный на Россию", - говорится в сообщении.
Законопроект получил название "Гарантии украинской автономии через укрепление обороны" (GUARD) Act, указывает издание.
С проектом, представленным группой республиканцев, в частности, Майклом Макколом и Майком Роджерсом, можно ознакомится в открытом доступе. Он предлагает "поддержать скорое размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ для мониторинга российско-украинской границы и отчета об актах агрессии".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
02:45
СМИ: США тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине
Законопроект предусматривает предоставление Украине "критических возможностей, включая ракеты "земля-воздух", системы ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты".
Предложения России к переговорам о стратегической стабильности законодатели требуют отвергнуть, особенно выделяя вопрос размещения ракет в Европе. Законодатели настаивают, что США должны сохранить действующую политику в сфере ядерного оружия и не менять ее на принцип неприменения его первыми.
Авторы проекта предлагают в скором времени провести обмен визитами лидеров в США и на Украину.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
01:34
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 22:27
Делегация Пентагона изучила потребности Украины в средствах ПВО
 
В миреСШАЕвропаДмитрий ПесковНАТООБСЕМайкл МакколВашингтонРоссия
 
 
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