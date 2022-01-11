https://ria.ru/20220111/raketa-1767407160.html

В Белом доме осудили запуск баллистической ракеты КНДР

В Белом доме осудили запуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 11.01.2022

В Белом доме осудили запуск баллистической ракеты КНДР

США осуждают пуск ракеты КНДР, так как это нарушает множество резолюции СБ ООН и представляет угрозу соседям Пхеньяна и мировому сообществу, заявила журналистам РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:37

2022-01-11T20:37

2022-01-11T21:09

в мире

кндр (северная корея)

сша

пхеньян

совет безопасности оон

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. США осуждают пуск ракеты КНДР, так как это нарушает множество резолюции СБ ООН и представляет угрозу соседям Пхеньяна и мировому сообществу, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы осуждаем запуск баллистической ракеты КНДР. Запуск является нарушением множества резолюций СБ ООН", - сказала Псаки."Он представляет угрозу соседям КНДР и международному сообществу. Призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог", - добавила она.По ее словам, Вашингтон консультируется тесно с союзниками и партнерами по данной ситуации.Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты.

https://ria.ru/20220111/samolet-1767383387.html

https://ria.ru/20220111/kndr-1767281596.html

кндр (северная корея)

сша

пхеньян

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в мире, кндр (северная корея), сша, пхеньян, совет безопасности оон, дженнифер псаки