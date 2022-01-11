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В Белом доме осудили запуск баллистической ракеты КНДР
В Белом доме осудили запуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 11.01.2022
В Белом доме осудили запуск баллистической ракеты КНДР
США осуждают пуск ракеты КНДР, так как это нарушает множество резолюции СБ ООН и представляет угрозу соседям Пхеньяна и мировому сообществу, заявила журналистам РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:37
2022-01-11T21:09
в мире
кндр (северная корея)
сша
пхеньян
совет безопасности оон
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. США осуждают пуск ракеты КНДР, так как это нарушает множество резолюции СБ ООН и представляет угрозу соседям Пхеньяна и мировому сообществу, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы осуждаем запуск баллистической ракеты КНДР. Запуск является нарушением множества резолюций СБ ООН", - сказала Псаки."Он представляет угрозу соседям КНДР и международному сообществу. Призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог", - добавила она.По ее словам, Вашингтон консультируется тесно с союзниками и партнерами по данной ситуации.Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты.
https://ria.ru/20220111/samolet-1767383387.html
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в мире, кндр (северная корея), сша, пхеньян, совет безопасности оон, дженнифер псаки
20:37 11.01.2022 (обновлено: 21:09 11.01.2022)
 
В Белом доме осудили запуск баллистической ракеты КНДР

Белый дом: запуск баллистической ракеты КНДР представляет угрозу международному сообществу

© REUTERS / Kim Hong-JiМужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. США осуждают пуск ракеты КНДР, так как это нарушает множество резолюции СБ ООН и представляет угрозу соседям Пхеньяна и мировому сообществу, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы осуждаем запуск баллистической ракеты КНДР. Запуск является нарушением множества резолюций СБ ООН", - сказала Псаки.
Самолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
17:55
В США остановили взлеты самолетов на семь минут после пуска ракеты КНДР
"Он представляет угрозу соседям КНДР и международному сообществу. Призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог", - добавила она.
По ее словам, Вашингтон консультируется тесно с союзниками и партнерами по данной ситуации.
Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты.
Запуск ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
10:31
Южнокорейские военные оценили скорость запущенной КНДР ракеты
 
В миреКНДР (Северная Корея)СШАПхеньянСовет Безопасности ООНДженнифер Псаки
 
 
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