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Посол ЦАР рассказал, как пересекался с Путиным в студенческие годы в России
Посол ЦАР рассказал, как пересекался с Путиным в студенческие годы в России - РИА Новости, 11.01.2022
Посол ЦАР рассказал, как пересекался с Путиным в студенческие годы в России
Посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза рассказал в интервью РИА Новости, что учился на одном факультете Ленинградского... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T05:29
2022-01-11T09:12
в мире
цар
москва
владимир путин
россия
леон додону-пунагаза
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза рассказал в интервью РИА Новости, что учился на одном факультете Ленинградского государственного университета вместе с будущим президентом Владимиром Путиным.Путин окончил юридический факультет ЛГУ имени Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права в 1975 году.На вопрос, общаются ли они с российским лидером сейчас, посол ответил, что этому мешает пандемия коронавируса."Но он знает, что я здесь", — добавил дипломат.По словам Додону-Пунагаза, факт знакомства с Путиным, а также знание русского языка отчасти помогли ему стать послом."Это мне помогло, потому что я уже вышел на пенсию и меня позвали работать в Россию &lt;...&gt; В России до этого не работал, только учился в 1975-1980-х, и русский язык забыл совсем. Тяжело было восстанавливать, раньше я лучше говорил. Я даже говорил лучше, чем учившиеся со мной грузины, армяне и азербайджанцы", — вспомнил посол.Он добавил, что выучил русский язык на родине, еще до того как приехал в Советский Союз."Я три года учил в лицее, дома. Сейчас в ЦАР открыли отделение, президент требовал, чтобы там преподавали русский язык", — сказал посол.По решению президента Фостена-Арканжа Туадеры, с 2022-2023 учебного года русский язык станет обязательным предметом в вузах ЦАР. Изучать его будут с первого курса бакалавриата до магистратуры. Как отмечал министр высшего образования Жан-Лоран Сисса-Магале, это поможет в научной сфере и обучении.В Россотрудничестве, со своей стороны, заявили, что поддержат изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране.
https://ria.ru/20220110/ramzi-1767183677.html
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в мире, цар, москва, владимир путин, россия, леон додону-пунагаза
05:29 11.01.2022 (обновлено: 09:12 11.01.2022)
 
Посол ЦАР рассказал, как пересекался с Путиным в студенческие годы в России

Посол ЦАР в России рассказал, как пересекался с Путиным во время учебы в Ленинграде

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза рассказал в интервью РИА Новости, что учился на одном факультете Ленинградского государственного университета вместе с будущим президентом Владимиром Путиным.
Путин окончил юридический факультет ЛГУ имени Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права в 1975 году.

"Мы (с Путиным. — Прим. ред.) в Ленинграде учились на юрфаке, я на год или два года моложе. Конечно, пересекались там", — сказал Додону-Пунагаза.

На вопрос, общаются ли они с российским лидером сейчас, посол ответил, что этому мешает пандемия коронавируса.
"Но он знает, что я здесь", — добавил дипломат.
По словам Додону-Пунагаза, факт знакомства с Путиным, а также знание русского языка отчасти помогли ему стать послом.
"Это мне помогло, потому что я уже вышел на пенсию и меня позвали работать в Россию <...> В России до этого не работал, только учился в 1975-1980-х, и русский язык забыл совсем. Тяжело было восстанавливать, раньше я лучше говорил. Я даже говорил лучше, чем учившиеся со мной грузины, армяне и азербайджанцы", — вспомнил посол.
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Он добавил, что выучил русский язык на родине, еще до того как приехал в Советский Союз.
"Я три года учил в лицее, дома. Сейчас в ЦАР открыли отделение, президент требовал, чтобы там преподавали русский язык", — сказал посол.
По решению президента Фостена-Арканжа Туадеры, с 2022-2023 учебного года русский язык станет обязательным предметом в вузах ЦАР. Изучать его будут с первого курса бакалавриата до магистратуры. Как отмечал министр высшего образования Жан-Лоран Сисса-Магале, это поможет в научной сфере и обучении.
В Россотрудничестве, со своей стороны, заявили, что поддержат изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране.
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В миреЦАРМоскваВладимир ПутинРоссияЛеон Додону-Пунагаза
 
 
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