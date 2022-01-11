https://ria.ru/20220111/putin-1767260368.html

Посол ЦАР рассказал, как пересекался с Путиным в студенческие годы в России

Посол ЦАР рассказал, как пересекался с Путиным в студенческие годы в России - РИА Новости, 11.01.2022

Посол ЦАР рассказал, как пересекался с Путиным в студенческие годы в России

Посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза рассказал в интервью РИА Новости, что учился на одном факультете Ленинградского... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T05:29

2022-01-11T05:29

2022-01-11T09:12

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леон додону-пунагаза

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза рассказал в интервью РИА Новости, что учился на одном факультете Ленинградского государственного университета вместе с будущим президентом Владимиром Путиным.Путин окончил юридический факультет ЛГУ имени Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права в 1975 году.На вопрос, общаются ли они с российским лидером сейчас, посол ответил, что этому мешает пандемия коронавируса."Но он знает, что я здесь", — добавил дипломат.По словам Додону-Пунагаза, факт знакомства с Путиным, а также знание русского языка отчасти помогли ему стать послом."Это мне помогло, потому что я уже вышел на пенсию и меня позвали работать в Россию <...> В России до этого не работал, только учился в 1975-1980-х, и русский язык забыл совсем. Тяжело было восстанавливать, раньше я лучше говорил. Я даже говорил лучше, чем учившиеся со мной грузины, армяне и азербайджанцы", — вспомнил посол.Он добавил, что выучил русский язык на родине, еще до того как приехал в Советский Союз."Я три года учил в лицее, дома. Сейчас в ЦАР открыли отделение, президент требовал, чтобы там преподавали русский язык", — сказал посол.По решению президента Фостена-Арканжа Туадеры, с 2022-2023 учебного года русский язык станет обязательным предметом в вузах ЦАР. Изучать его будут с первого курса бакалавриата до магистратуры. Как отмечал министр высшего образования Жан-Лоран Сисса-Магале, это поможет в научной сфере и обучении.В Россотрудничестве, со своей стороны, заявили, что поддержат изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране.

https://ria.ru/20220110/ramzi-1767183677.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html

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в мире, цар, москва, владимир путин, россия, леон додону-пунагаза