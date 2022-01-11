https://ria.ru/20220111/puteshestviya-1767264273.html
В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос
В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос - РИА Новости, 11.01.2022
В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос
Почти три четверти россиян планируют в 2022 году путешествовать по своей стране, для остальных наиболее привлекательными направлениями оказались Турция, Египет, РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:14
2022-01-11T07:14
2022-01-11T07:17
туризм
общество
исследование
испания
египет
италия
турция
греция
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Почти три четверти россиян планируют в 2022 году путешествовать по своей стране, для остальных наиболее привлекательными направлениями оказались Турция, Египет, Италия, Греция и Испания, при этом потратить на билет "туда-обратно" в расчете на одного путешественника россияне готовы от 15 до 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса для покупки билетов Ozon Travel.Специалисты выяснили, что "82% россиян планируют путешествия в наступившем году", при этом "73% планируют путешествовать внутри России". А в топ-5 зарубежных стран, которые планируют посетить туристы в предстоящем году, вошли Турция — 32%, Египет — 19%, Италия — 10%, Греция и Испания – по 9%.Согласно исследованию, большая часть (88% опрошенных) собираются на отдых, 41% хотят увидеться с друзьями и родственниками, 14% планируют поездку по работе и 4% уезжают на обучение. "Женщины чаще, чем мужчины, собираются в Турцию, в то время как мужчины чаще женщин выбирают Объединенные Арабские Эмираты и Китай", — уточнили в компании."На билеты "туда-обратно" внутри страны в расчете на одного человека путешественники готовы потратить от 15 до 40 тысяч рублей. На билеты за границу в расчете на одного человека туристы готовы потратить в среднем 55 тысяч рублей", — пояснили в сервисе.Авторы исследования выяснили, что, если бы билет оказался бесплатным, то большая часть хотела бы поехать в Италию — 6%, по 5% — в Турцию и на Мальдивы. Почти половина респондентов хотела бы отправиться в путешествие мечты летом — 44%, лишь 21% — весной, 14% — осенью, 11% — зимой, при этом для 9% опрошенных время года не имеет значения."Оказалось, что многие туристы — 67% — мечтают отправиться туда, где не были ранее, 14% респондентов однажды посещали выбранное место, 10% были там дважды, а 9% хотят вернуться в страну, где были более трех раз", — заключили в компании. В ходе исследования, которое провели в конце 2021 года, опросили 700 россиян.
https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767195239.html
https://ria.ru/20220110/tury-1767122249.html
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общество, исследование, испания, египет, италия, турция, греция, новости - туризм
07:14 11.01.2022 (обновлено: 07:17 11.01.2022)
В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос
Опрос Ozon: почти 75 процентов россиян планируют в 2022 году путешествия внутри страны