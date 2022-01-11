Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220111/puteshestviya-1767264273.html
В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос
В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос - РИА Новости, 11.01.2022
В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос
Почти три четверти россиян планируют в 2022 году путешествовать по своей стране, для остальных наиболее привлекательными направлениями оказались Турция, Египет, РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:14
2022-01-11T07:17
туризм
общество
исследование
испания
египет
италия
турция
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765474252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be16011b1b4174629d2fd6ebdd59de09.jpg
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Почти три четверти россиян планируют в 2022 году путешествовать по своей стране, для остальных наиболее привлекательными направлениями оказались Турция, Египет, Италия, Греция и Испания, при этом потратить на билет "туда-обратно" в расчете на одного путешественника россияне готовы от 15 до 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса для покупки билетов Ozon Travel.Специалисты выяснили, что "82% россиян планируют путешествия в наступившем году", при этом "73% планируют путешествовать внутри России". А в топ-5 зарубежных стран, которые планируют посетить туристы в предстоящем году, вошли Турция — 32%, Египет — 19%, Италия — 10%, Греция и Испания – по 9%.Согласно исследованию, большая часть (88% опрошенных) собираются на отдых, 41% хотят увидеться с друзьями и родственниками, 14% планируют поездку по работе и 4% уезжают на обучение. "Женщины чаще, чем мужчины, собираются в Турцию, в то время как мужчины чаще женщин выбирают Объединенные Арабские Эмираты и Китай", — уточнили в компании."На билеты "туда-обратно" внутри страны в расчете на одного человека путешественники готовы потратить от 15 до 40 тысяч рублей. На билеты за границу в расчете на одного человека туристы готовы потратить в среднем 55 тысяч рублей", — пояснили в сервисе.Авторы исследования выяснили, что, если бы билет оказался бесплатным, то большая часть хотела бы поехать в Италию — 6%, по 5% — в Турцию и на Мальдивы. Почти половина респондентов хотела бы отправиться в путешествие мечты летом — 44%, лишь 21% — весной, 14% — осенью, 11% — зимой, при этом для 9% опрошенных время года не имеет значения."Оказалось, что многие туристы — 67% — мечтают отправиться туда, где не были ранее, 14% респондентов однажды посещали выбранное место, 10% были там дважды, а 9% хотят вернуться в страну, где были более трех раз", — заключили в компании. В ходе исследования, которое провели в конце 2021 года, опросили 700 россиян.
https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767195239.html
https://ria.ru/20220110/tury-1767122249.html
испания
египет
италия
турция
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765474252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_855c939e91b44db0174323d498acf851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, исследование, испания, египет, италия, турция, греция, новости - туризм
07:14 11.01.2022 (обновлено: 07:17 11.01.2022)
 
В 2022 году 75 процентов россиян выберут внутренний туризм, показал опрос

Опрос Ozon: почти 75 процентов россиян планируют в 2022 году путешествия внутри страны

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Почти три четверти россиян планируют в 2022 году путешествовать по своей стране, для остальных наиболее привлекательными направлениями оказались Турция, Египет, Италия, Греция и Испания, при этом потратить на билет "туда-обратно" в расчете на одного путешественника россияне готовы от 15 до 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса для покупки билетов Ozon Travel.
Специалисты выяснили, что "82% россиян планируют путешествия в наступившем году", при этом "73% планируют путешествовать внутри России". А в топ-5 зарубежных стран, которые планируют посетить туристы в предстоящем году, вошли Турция — 32%, Египет — 19%, Италия — 10%, Греция и Испания – по 9%.
Крестовоздвиженский собор на территории Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 17:27Новости Подмосковья
Названы самые популярные города Подмосковья для поездок на праздники
Согласно исследованию, большая часть (88% опрошенных) собираются на отдых, 41% хотят увидеться с друзьями и родственниками, 14% планируют поездку по работе и 4% уезжают на обучение. "Женщины чаще, чем мужчины, собираются в Турцию, в то время как мужчины чаще женщин выбирают Объединенные Арабские Эмираты и Китай", — уточнили в компании.
"На билеты "туда-обратно" внутри страны в расчете на одного человека путешественники готовы потратить от 15 до 40 тысяч рублей. На билеты за границу в расчете на одного человека туристы готовы потратить в среднем 55 тысяч рублей", — пояснили в сервисе.
Авторы исследования выяснили, что, если бы билет оказался бесплатным, то большая часть хотела бы поехать в Италию — 6%, по 5% — в Турцию и на Мальдивы. Почти половина респондентов хотела бы отправиться в путешествие мечты летом — 44%, лишь 21% — весной, 14% — осенью, 11% — зимой, при этом для 9% опрошенных время года не имеет значения.
"Оказалось, что многие туристы — 67% — мечтают отправиться туда, где не были ранее, 14% респондентов однажды посещали выбранное место, 10% были там дважды, а 9% хотят вернуться в страну, где были более трех раз", — заключили в компании. В ходе исследования, которое провели в конце 2021 года, опросили 700 россиян.
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 19:25Туризм
В АТОР рассказали, сколько стоил самый дорогой отдых в 2021 году
 
ТуризмОбществоИсследованиеИспанияЕгипетИталияТурцияГрецияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событий
09:17Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих
09:12Над подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил Токаев
09:10Токаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программу
09:09Токаев поручил разработать программу увеличения доходов населения
09:07Токаев рассказал о причинах беспорядков в Казахстане
09:02Токаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков
09:01В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
09:00На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности
08:57Токаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей власти
08:49Токаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизма
08:44Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
08:41Токаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасности
08:37Токаев заявил о завершении острой фазы КТО в Казахстане
08:32Токаев заявил о провале попытки госпереворота в Казахстане
08:32Токаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
08:30Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков
08:28Против Казахстана развязали террористическую войну, заявил Токаев
08:27В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
08:24Депутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера
Лента новостейМолния
Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событийТокаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащихНад подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил ТокаевТокаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программуТокаев поручил разработать программу увеличения доходов населенияТокаев рассказал о причинах беспорядков в КазахстанеТокаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядковВ МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТОНа кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасностиТокаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей властиТокаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизмаЦены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из КазахстанаТокаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасностиТокаев заявил о завершении острой фазы КТО в КазахстанеТокаев заявил о провале попытки госпереворота в КазахстанеТокаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из КазахстанаТокаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядковПротив Казахстана развязали террористическую войну, заявил ТокаевВ Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧСДепутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера