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В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Пушкино
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Пушкино - РИА Новости, 11.01.2022
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Пушкино
Короткое замыкание в электрооборудовании могло стать причиной крупного пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:13
2022-01-11T19:13
2022-01-11T19:25
происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Короткое замыкание в электрооборудовании могло стать причиной крупного пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В качестве основной версии пожара в доме престарелых рассматривается неисправность в электрооборудовании, в частности короткое замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точную причину возгорания установит пожарно-техническая лаборатория, которая приступит к работе после полной ликвидации пожара.
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Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино
Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино. В МЧС сообщили РИА Новости, что все 48 человек выведены из здания.
2022-01-11T19:13
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происшествия, пушкино, московская область (подмосковье), россия, видео
19:13 11.01.2022 (обновлено: 19:25 11.01.2022)
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Пушкино
Экстренные службы: короткое замыкание могло привести к пожару в доме престарелых в Пушкино