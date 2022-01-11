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В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Пушкино

В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Пушкино - РИА Новости, 11.01.2022

В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Пушкино

Короткое замыкание в электрооборудовании могло стать причиной крупного пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:13

2022-01-11T19:13

2022-01-11T19:25

происшествия

пушкино

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Короткое замыкание в электрооборудовании могло стать причиной крупного пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В качестве основной версии пожара в доме престарелых рассматривается неисправность в электрооборудовании, в частности короткое замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точную причину возгорания установит пожарно-техническая лаборатория, которая приступит к работе после полной ликвидации пожара.

пушкино

московская область (подмосковье)

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Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино. В МЧС сообщили РИА Новости, что все 48 человек выведены из здания. 2022-01-11T19:13 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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