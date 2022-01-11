16:22 11.01.2022 (обновлено: 16:58 11.01.2022)
В МИД с разочарованием отреагировали на заявления Псаки
В МИД сожалеют, что пресс-секретарь Белого дома Псаки не владеет темой стратстабильности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководство США включает людей, практически не владеющих темой стратегической стабильности - одним из ключевых предметов отношений с РФ, и это вызывает искреннее сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности.
"Что касается многочисленных, сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят... самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", - сказала она.
Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По собственным заявлениям Псаки, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Также в прессе ее авторству приписывают фразу с угрозой послать флот США к берегам Белоруссии, однако ряд СМИ называют это выдумкой.
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