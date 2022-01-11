Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/psaki-1767360605.html
В МИД с разочарованием отреагировали на заявления Псаки
В МИД с разочарованием отреагировали на заявления Псаки - РИА Новости, 11.01.2022
В МИД с разочарованием отреагировали на заявления Псаки
Руководство США включает людей, практически не владеющих темой стратегической стабильности - одним из ключевых предметов отношений с РФ, и это вызывает... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:22
2022-01-11T16:58
россия
в мире
сша
дженнифер псаки
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководство США включает людей, практически не владеющих темой стратегической стабильности - одним из ключевых предметов отношений с РФ, и это вызывает искреннее сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности."Что касается многочисленных, сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят... самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", - сказала она.Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По собственным заявлениям Псаки, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Также в прессе ее авторству приписывают фразу с угрозой послать флот США к берегам Белоруссии, однако ряд СМИ называют это выдумкой.
https://ria.ru/20220110/imperativ-1767241092.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_f1ddc901b9b99d72b222e58419b51e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, дженнифер псаки, мария захарова
16:22 11.01.2022 (обновлено: 16:58 11.01.2022)
 
В МИД с разочарованием отреагировали на заявления Псаки

В МИД сожалеют, что пресс-секретарь Белого дома Псаки не владеет темой стратстабильности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководство США включает людей, практически не владеющих темой стратегической стабильности - одним из ключевых предметов отношений с РФ, и это вызывает искреннее сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности.
Брифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 21:38
Рябков назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России
"Что касается многочисленных, сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят... самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", - сказала она.
Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По собственным заявлениям Псаки, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Также в прессе ее авторству приписывают фразу с угрозой послать флот США к берегам Белоруссии, однако ряд СМИ называют это выдумкой.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
РоссияВ миреСШАДженнифер ПсакиМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО