https://ria.ru/20220111/psaki-1767360605.html

В МИД с разочарованием отреагировали на заявления Псаки

В МИД с разочарованием отреагировали на заявления Псаки - РИА Новости, 11.01.2022

В МИД с разочарованием отреагировали на заявления Псаки

Руководство США включает людей, практически не владеющих темой стратегической стабильности - одним из ключевых предметов отношений с РФ, и это вызывает... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:22

2022-01-11T16:22

2022-01-11T16:58

россия

в мире

сша

дженнифер псаки

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководство США включает людей, практически не владеющих темой стратегической стабильности - одним из ключевых предметов отношений с РФ, и это вызывает искреннее сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности."Что касается многочисленных, сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят... самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", - сказала она.Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По собственным заявлениям Псаки, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Также в прессе ее авторству приписывают фразу с угрозой послать флот США к берегам Белоруссии, однако ряд СМИ называют это выдумкой.

https://ria.ru/20220110/imperativ-1767241092.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сша, дженнифер псаки, мария захарова